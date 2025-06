Murió la profesora Inmaculada Díaz Miguel: ¿Qué le pasó y cómo falleció?

Este domingo 29 de junio, lamentablemente falleció en su hogar de Pepino, a la edad de 54 años, la reconocida artista y profesora Inmaculada Díaz Miguel. Conocida afectuosamente como Macu por sus allegados, ejerció durante muchos años como docente de Educación Plástica y Visual en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) San Isidro, ubicado en Talavera de la Reina, Toledo.

Su trayectoria en este establecimiento educativo comenzó en 2008 y se consolidó a lo largo de los años, no solo desempeñándose como docente, sino también formando parte del equipo directivo. Además de su compromiso con la enseñanza, Macu fue una artista plástica destacada, cuya sensibilidad y pasión transformadora dejaron una profunda marca en la comunidad educativa.

Residiendo en Pepino desde hace varios años, su vida estuvo estrechamente ligada a otras zonas de la región, como Cervera y, especialmente, Talavera.

Inmaculada Díaz Miguel: Detalles de su Fallecimiento

De acuerdo a la información difundida, la profesora y artista falleció tras una larga batalla contra una enfermedad que enfrentó con admirable fortaleza. Esta enfermedad, diagnosticada como cáncer hace algún tiempo, alteró su día a día, pero no su creatividad ni su compromiso con el arte y la vida.

Incluso en los momentos más complicados, Macu continuó trabajando, pintando y creando. El arte se convirtió en su refugio, una herramienta para plasmar su dolor, su proceso interno y la proximidad de la muerte. Esto se reflejó en su última exposición pictórica, presentada en noviembre de 2024 en Talavera de la Reina, bajo el título «La Soledad de la Muerte». Esta muestra, marcada por la crudeza y la valentía, conmovió profundamente a quienes conocieron su obra.

El Legado de Inmaculada Díaz Miguel en su Faceta Docente y Humana

Aquellos que tuvieron la oportunidad de relacionarse con ella la recuerdan como una persona original, tenaz, cercana y profundamente humana. Aunque era discreta en su ámbito profesional, su pasión por la educación y el arte era evidente desde el primer instante.

Utilizaba los pinceles y los colores para enseñar a sus alumnos, además de adoptar un enfoque educativo combativo, creativo y liberador. Se destacó como una docente innovadora, promoviendo el bilingüismo, defendiendo la libertad individual y colectiva, y apoyando entusiastamente los programas Erasmus, a través de los cuales viajó a varios países europeos. Macu no solo incentivaba el aprendizaje artístico, sino que lo empleaba como una herramienta para que los jóvenes exploraran su voz, sus emociones y sus ideas.

Durante su paso por el IES San Isidro, impulsó proyectos que llenaron de vitalidad las paredes del centro, convirtiendo los pasillos en espacios de expresión, comunicación y reflexión. Sus mensajes eran siempre positivos, claros y profundamente humanos.

Aunque no se sentía cómoda con la etiqueta de «pintora», se reconocía a sí misma como artista y dibujante. Su obra siempre fue una extensión de su mundo interior, y en los últimos años, una forma de canalizar la angustia, el miedo y la esperanza asociados a convivir con una enfermedad terminal.

