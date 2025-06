¿Por qué Azteca 7 y Canal 5 no transmitirán por TV abierta en México la pelea Chávez Jr. vs. Jake Paul?

En medio de la expectativa generada por los fanáticos en México sobre la posibilidad de presenciar el enfrentamiento entre Julio César Chávez y Jake Paul en televisión abierta, lamentablemente, todo apunta a que esto no será factible. Hasta el momento de redactar este artículo, la pelea programada a 10 rounds para este sábado 28 de junio, a partir de las 22:00 horas del Tiempo de Centro en el Honda Center de Anaheim, California, solo podrá ser vista a través de Pay-Per-View en el servicio de streaming de DAZN.

### Transmisión Exclusiva en Pay-Per-View de DAZN

Las señales de televisión que suelen mostrar los mejores combates de boxeo, como Canelo Álvarez, Jaime Munguía o David Benavidez, de forma gratuita y en señal abierta, no han logrado asegurar los derechos de transmisión para este enfrentamiento en particular.

### Prioridades de Transmisión en Azteca 7

Azteca 7 ha decidido priorizar la cobertura de la conferencia de prensa de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, llevada a cabo el pasado viernes 27 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde también se realizará el UFC 317: Topuria vs. Oliveira.

### Competencia en la Programación

Mientras tanto, Canal 5 y TUDN estarán transmitiendo el partido de la Selección Mexicana frente a Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, junto con los partidos del Mundial de Clubes. Este encuentro de fútbol está programado para comenzar a las 20:30 horas del Tiempo de Centro, coincidiendo con el desarrollo del combate entre Chávez Jr. y Paul.

### Sin Transmisión en Diferido

Es importante destacar que ninguno de los canales mencionados retransmitirá la pelea en otro momento.

### Acceso a través de DAZN

A diferencia de otros eventos, DAZN no ofrece esta pelea de manera gratuita, por lo que será necesario contratar el PPV de dicha plataforma de streaming por un precio de $291 pesos MXN para poder disfrutar de todo el espectáculo.

### Cartelera de la Pelea

La cartelera de la pelea incluye los siguientes enfrentamientos:

– Jake Paul vs Julio Cesar Chavez Jr.: Peso Crucero

– Gilberto ‘Izquierda’ Ramírez vs. Yuniel Dorticos: Peso Crucero (por los títulos AMB y OMB)

– Holly Holm vs Yolanda Vega: Peso ligero

– Floyd Schofield vs Tevin Farmer: Peso ligero

– Avious Griffin vs Julian Rodríguez: Peso Welter

– Raul “Cugar” Curiel vs Victor Ezequiel Rodriguez: Peso Welter

– Naomi Valle vs Ashley Felix: Peso Minimosca

En resumen, para poder disfrutar de la esperada pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul, será necesario acceder a la transmisión en vivo a través de DAZN y no por televisión abierta. ¡Prepárate para vibrar con este emocionante combate de boxeo!