¿Qué canal transmite Flamengo vs. Bayern Múnich por el Mundial de Clubes 2025?

En el día de hoy, se enfrentarán Flamengo y Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en los octavos de final del Mundial de Clubes FIFA 2025. Si deseas conocer los canales que transmitirán el partido, aquí te proporcionamos toda la información necesaria para que puedas disfrutar del encuentro en tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, dependiendo de tu ubicación geográfica.

Transmisión del Mundial de Clubes 2025

DAZN será el encargado de transmitir de forma gratuita los 63 partidos del Mundial de Clubes en países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Oceanía, África y Asia. Para disfrutar de la cobertura, solo necesitas registrarte en el sitio web oficial o suscribirte a un plan con el costo correspondiente a tu moneda local.

En Latinoamérica, DIRECTV Sports (DGO) y Disney Plus (de ESPN) cuentan con los derechos de transmisión del Mundial de Clubes 2025, incluyendo el partido entre Flamengo y Bayern Múnich.

En Estados Unidos, el encuentro entre Flamengo y Bayern Múnich estará disponible en diversas plataformas de streaming como DAZN USA, mientras que en México se podrá ver a través de DAZN, Canal 5 de Televisa Deportes, TUDN y Tabii.

Asimismo, la señal del partido Flamengo vs. Bayern Múnich estará disponible en canales locales de varios países, como Telefe y Mi Telefe en Argentina, TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión y Tuves en Bolivia, Teleamazonas en Ecuador, TiGo Sports en Paraguay, América TV en Perú, NS Eventos 1, TCC, Montecable y Flow TV en Uruguay, e Inter y Televen en Venezuela.

Transmisión en Centroamérica

En Centroamérica, la transmisión del encuentro estará a cargo de TCS Go y Canal 4 en El Salvador, Azteca Guate en Guatemala, Canal 7 en Nicaragua, Rush y Next en Panamá, TDMAX y Canal 7 de Teletica en Costa Rica, y deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN y Tropicalísima 104.1 en Honduras.

Finalmente, DAZN, Mitele Plus y TeleCinco (Canal 5) serán los responsables de transmitir el partido Flamengo-Bayern para el público en España.

Países y Canales de TV / Streaming

A continuación, te presentamos una lista de países y los canales de televisión o plataformas de streaming que transmitirán el Mundial de Clubes 2025:

– Argentina: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Telefe, Mi Telefe

– México: DAZN, Canal 5, TUDN, Tabii

– Estados Unidos: DAZN USA, Watch TBS, TBS USA

– España: DAZN, Mitele Plus, TeleCinco

– Brasil: Globoplay, DAZN Brasil, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, SporTV

– Colombia: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium

– Chile: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium

– Perú: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, América TV

– Uruguay: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, NS Eventos 1, Montecable, TCC, Flow TV

– Bolivia: DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión, Tuves

– Paraguay: DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports

– Venezuela: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Inter, Televen

– Costa Rica: DAZN, TDMAX, Canal 7 (Teletica Deportes)

– Panamá: DAZN, Bluu, Nex, Rush Sports

– Nicaragua: DAZN, Canal 13

– El Salvador: TCS Go, Canal 4

– Guatemala: DAZN, Azteca Guate

– Honduras: DAZN, deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN, Tropicalísima 104.1

– Puerto Rico: DAZN, DIRECTV Sports

– Cuba: DAZN

– República Dominicana: DAZN

– Canadá: DAZN

– Italia: DAZN, Mediaset Infinity, Tabii, Italia 1

– Alemania: DAZN, Tabii

– Francia: DAZN, myCANAL, Tabii

– Japón: DAZN

¡Prepárate para disfrutar de la emoción del Mundial de Clubes 2025 desde la comodidad de tu hogar!