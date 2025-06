¿Qué pasó con Majo Aguilar? Por esta razón fue hospitalizada de emergencia

Majo Aguilar: Su Estado de Salud y Trayectoria Artística

Majo Aguilar, reconocida cantante mexicana e integrante de la Dinastía Aguilar, preocupó a sus seguidores al revelar que se encontraba hospitalizada el pasado sábado 28 de junio. En un extenso mensaje en sus redes sociales, la intérprete de «Cuéntame» detalló su estado de salud, generando incertidumbre entre sus fans. A continuación, te contaremos todo lo que se sabe hasta el momento sobre la situación de la artista.

¿Cuál es el estado de salud de Majo Aguilar tras ser hospitalizada?

La hija de Antonio Aguilar Jr. compartió una fotografía desde la cama de un hospital, explicando que había sido llevada de emergencia debido a una crisis gastrointestinal el sábado por la tarde. A pesar de la situación, Majo Aguilar aseguró a través de sus redes sociales que se encontraba en buen estado y se recuperaba favorablemente.

«Este pride es muy diferente, siempre me emociona al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto», compartió en su cuenta de Instagram. Tras esta publicación, sus seguidores y colegas del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

¿Quién es Majo Aguilar?

María José Aguilar es una reconocida cantante mexicana, perteneciente a la Dinastía Aguilar como hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo. Con múltiples nominaciones al Grammy Latino, Majo se ha destacado en la música regional mexicana por su talento y dedicación. Además, tiene una hermana gemela, Flor Susana Aguilar, quien ha optado por mantenerse alejada de la vida pública y no seguir una carrera musical como el resto de la familia.

En el ámbito personal, Majo Aguilar mantiene una relación estable desde hace varios años con Gil Cerezo, reconocido cantante originario de Monterrey y vocalista de la banda mexicana Kinky. La pareja ha sido objeto de rumores sobre un posible matrimonio, siendo una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo.

Hasta el momento, se ha confirmado que Majo Aguilar se encuentra en buen estado de salud tras el susto que generó al compartir una imagen desde el hospital el pasado sábado. Su trayectoria artística y su relación con Gil Cerezo la mantienen en el centro de atención de sus seguidores, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a los escenarios.