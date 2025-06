¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Charles Oliveira por UFC 317 en vivo? Resultado en directo

Se acerca el momento esperado por todos los fanáticos de las artes marciales mixtas, el gran combate en Las Vegas está a punto de comenzar. En esta ocasión, dos titanes se enfrentarán en el octágono, el hispano-georgiano Ilia Topuria y el brasileño Charles Oliveira, quienes han dado el peso y están listos para la batalla del sábado 18 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Preparándose para la Batalla

Ilia Topuria, con un récord impecable de 16-0-0, y Charles Oliveira, con una larga trayectoria de 35-10-0, se enfrentarán en un combate de cinco rounds por el título vacante de la división de peso ligero en el evento principal del UFC 317. Ambos gladiadores se han preparado arduamente para este enfrentamiento, y el escenario está listo para presenciar un espectáculo sin precedentes.

Resultados de la Cartelera

En la ceremonia de pesaje celebrada en el Apex de Las Vegas, Ilia Topuria marcó 155 libras, mientras que Charles Oliveira pesó 154 libras, confirmando así su compromiso con la pelea. A continuación, te presentamos los resultados de la cartelera del UFC 317 en vivo y en directo:

– Peso ligero: Ilia Topuria vs Charles Oliveira (C) – Resultado pendiente

– Peso mosca: Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France – Resultado pendiente

– Peso ligero: Beneil Dariush vs Renato Moicano – Resultado pendiente

– Peso mosca: Brandon Royval vs Joshua Van – Resultado pendiente

– Peso gallo: Payton Talbott vs Felipe Lima – Resultado pendiente

– Peso mediano: Jack Hermansson vs Gregory Rodrigues – Gregory Rodrigues derrotó a Jack Hermansson por KO en el primer round

– Peso pluma: Hyder Amil vs Jose Miguel Delgado – José Delgado derrotó a Hyder Amil por KO en el primer round

– Peso mosca femenino: Viviane Araújo vs Tracy Cortez – Tracy Cortez derrotó a Viviane Araujo por decisión unánime

– Peso ligero: Terrance McKinney vs Viacheslav Borshchev – Terrance McKinney derrotó a Viacheslav Borshchev por sumisión en el primer round

– Peso mediano: Sedriques Dumas vs Jackson McVey – Cancelada

– Peso pesado: Jhonata Diniz vs Alvin Hines – Jhonata Diniz derrotó a Alvin Hines por decisión unánime

– Peso wélter: Niko Price vs Jacobe Smith – Jacobe Smith derrotó a Niko Price por sumisión en el segundo round

El Camino hacia la Victoria

Ilia Topuria, con tan solo 28 años, busca obtener su segundo cinturón en la UFC, luego de dominar la división pluma el año pasado. Con un récord invicto de 16 combates, Topuria se destaca por su agresividad en el octágono, acumulando seis victorias por nocaut y ocho por sumisión. Por otro lado, Charles Oliveira, a sus 35 años, es un veterano de la empresa y el máximo finalizador de la compañía, con 20 victorias por esa vía. Con un récord de 35-10, Oliveira tiene su mirada puesta en recuperar el cinturón ligero que una vez ostentó.

Un Combate de Estilos

La pelea entre Topuria y Oliveira promete ser un choque de estilos, con el hispano-georgiano destacando en el combate cuerpo a cuerpo y el boxeo, mientras que Oliveira busca derribar a sus rivales para aplicar su extenso repertorio de llaves. Será una batalla épica que mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos.

Detalles del Evento

Ilia Topuria y Charles Oliveira se enfrentarán este sábado 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La transmisión del evento principal comenzará a las 10 pm ET, con las caminatas en la jaula programadas para las 12:25 am ET. El evento podrá ser visto a través de ESPN (preliminares) y ESPN+ y Disney+ (Preliminares/Preliminares) y ESPN PPV (Cartelera principal).

En conclusión, el UFC 317 promete ser un evento emocionante y lleno de acción, con dos guerreros dispuestos a dejarlo todo en el octágono en busca de la gloria. No te pierdas esta batalla épica entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, dos de los mejores peleadores de la UFC en la actualidad. ¡Prepárate para vivir una noche llena de emociones y adrenalina en Las Vegas!