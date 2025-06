Así está hoy Natasha Rey, la vedette uruguaya que coqueteó con Diego Maradona

Natasha Rey se convirtió en una figura pública en 2014 al revelar su cercana relación con Diego Maradona y su invitación a Dubái, donde residía con Rocío Oliva en ese momento. Años después, se vio envuelta en controversia al defender a Aníbal Lotocki después de la trágica muerte de Silvina Luna. La vedette uruguaya, con más de 30.000 seguidores en Instagram, se destaca por su título como Miss Costa América en 2022 y su faceta multifacética que incluye intentos como cantante. Veamos más detalles sobre la historia de Natasha Rey y sus polémicas declaraciones.

## La impactante revelación de Natasha Rey sobre Diego Maradona

En marzo de 2014, Natasha Rey sorprendió al mundo al revelar que mantenía conversaciones diarias con Diego Maradona y que este la había invitado a visitarlo en Dubái. El exfutbolista pasaba la mayor parte del tiempo en Emiratos Árabes, donde había sido director técnico del Al Wasl FC entre 2011 y 2012.

«Por Facebook me contacté con Diego. Él vio mi página con una foto espectacular y me escribió. Al principio pensé que era una broma, aún no puedo creerlo. Me llamó porque no creía que fuera Maradona, tengo su número, y me propuso varias cosas, algunas de carácter íntimo», reveló Natasha en una entrevista. A pesar de las propuestas, la vedette aseguró haberlas rechazado debido a su compromiso y su enfoque en su carrera.

## El respaldo controversial de Natasha Rey a Aníbal Lotocki

Tras el fallecimiento de Silvina Luna en agosto de 2023, Aníbal Lotocki enfrentó duras críticas y repudios por parte del público y de sus colegas. Condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves a varias personalidades del espectáculo, Lotocki se convirtió en el blanco de la indignación popular.

En medio de esta controversia, Natasha Rey decidió salir en defensa de Lotocki, argumentando que la justicia debe determinar su culpabilidad y que el linchamiento público no es la solución. «Que se haga justicia si la ley y los médicos determinan que lo que tenía puesto era un veneno. Pero lo tiene que hacer la ley, no la gente, esto es un linchamiento», expresó la vedette en una entrevista.

Además, Natasha Rey compartió su experiencia personal con cirugías estéticas, defendiendo la profesionalidad de Lotocki en su caso. Afirmó que se realizó procedimientos con él y que no tuvo problemas, a diferencia de otras situaciones vividas en Uruguay. Destacó que, a pesar de las críticas, confía en la labor del cirujano y en su capacidad para corregir errores de otros profesionales.

En resumen, la historia de Natasha Rey es un viaje de altibajos en el mundo de la farándula, con revelaciones impactantes y posturas polémicas que la han mantenido en el centro de la atención pública. Su trayectoria como Miss Costa América y sus declaraciones sobre figuras reconocidas como Diego Maradona y Aníbal Lotocki la han convertido en una figura controvertida pero influyente en el mundo del entretenimiento argentino.