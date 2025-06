CELEBRIDADES Un experto en lenguaje corporal analiza el pedido de disculpas de Pampita a Maria Vázquez: "Mucha tensión”

Pampita emitió un comunicado luego de una situación que generó controversia sobre su relación con María Vázquez. En un breve video, la modelo expresó su deseo de aclarar lo sucedido, en un contexto tenso que no pasó desapercibido. Un especialista en lenguaje corporal analizó el material y señaló ciertos gestos que podrían revelar más de lo que se dijo.

El Análisis del Lenguaje Corporal en el Mensaje de Pampita

Pampita decidió manifestarse públicamente después de un comentario que involucró a María Vázquez y que llamó la atención de los medios. Su descargo, acompañado de gestos calculados, mostró señales que ahora están siendo interpretadas de manera distinta. Un experto en lenguaje no verbal observó detenidamente y ofreció una perspectiva técnica sobre los movimientos y expresiones que acompañaron las disculpas.

Todo comenzó cuando la presentadora fue consultada sobre una nota en la que la modelo y su esposo hablaban sobre el ambiente del polo. Algunas frases fueron interpretadas como una indirecta hacia ella, y ella respondió con firmeza en una entrevista televisiva. Posteriormente, tras la repercusión mediática, Pampita decidió retractarse. En un video en sus historias de Instagram, explicó que no había verificado la información antes de responder y que, al revisar la nota completa, se dio cuenta de que María Vázquez no había hablado mal de ella. Expresó que no se sentía cómoda con lo sucedido.

Sin embargo, más allá de sus palabras, el lenguaje corporal de Pampita llamó la atención de un especialista. El analista en comunicación no verbal, consultado por un programa de televisión, examinó detenidamente el video y compartió su interpretación: «Observen todos esos movimientos de acariciarse la mano, de apretarse los dedos. Siempre que vean ese tipo de gestos, la persona está experimentando un momento de ansiedad, nerviosismo o mucha presión».

María Vázquez, por su parte, no emitió declaraciones públicas al respecto, pero fuentes cercanas aseguran que la conversación entre ambas fue cordial y que el asunto quedó resuelto en privado. En sus redes sociales, la esposa de Cambiaso continuó compartiendo contenido relacionado con su familia y el mundo del polo, sin hacer referencia al episodio.

Con un mensaje directo y conciso, Pampita concluyó su descargo público tras las palabras hacia María Vázquez que generaron gran polémica en los medios. El análisis de un experto en lenguaje corporal ofreció una perspectiva diferente sobre ese momento, resaltando algunos gestos que acompañaron sus palabras.