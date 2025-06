Clima en CDMX: ¿A qué hora lloverá? Este es el pronóstico HOY lunes 30 de junio

Hoy en día, el clima en la Ciudad de México puede ser bastante impredecible, especialmente durante la temporada de lluvias. Si bien es cierto que el Servicio Meteorológico Nacional proporciona pronósticos detallados, nunca está de más estar preparado para cualquier eventualidad. En este artículo, te brindaremos información actualizada sobre el clima en la CDMX para el día de hoy, así como recomendaciones sobre cómo afrontar las posibles lluvias y tormentas que se esperan en distintas alcaldías de la ciudad.

## El Clima en la Ciudad de México para el 30 de junio

Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un ambiente fresco y cielo nublado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C como mínima y los 22 °C como máxima. Durante la tarde, se pronostica un clima templado con un 80% de probabilidad de lluvias y chubascos fuertes, acompañados de descargas eléctricas y posible granizo en varias alcaldías de la CDMX.

## Pronóstico por Horas en la Ciudad de México

Para este día, las lluvias estarán presentes desde la madrugada con precipitaciones débiles en algunas zonas, y se espera que continúen durante la tarde y noche. A continuación, te mostramos cómo se desarrollará el clima en las próximas horas:

– 2:00 am: Lluvia débil

– 5:00 am: Lluvia débil

– 8:00 am: Lluvia débil

– 11:00 am: Parcialmente nublado

– 14:00 pm: Parcialmente nublado

– 17:00 pm: Parcialmente nublado

– 20:00 pm: Lluvia débil

– 23:00 pm: Lluvia débil

## Alcaldías de la CDMX con Pronóstico de Lluvia

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México estarán bajo alerta por posibles lluvias durante el día de hoy. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido avisos para las siguientes alcaldías:

– Álvaro Obregón

– Azcapotzalco

– Benito Juárez

– Coyoacán

– Cuajimalpa de Morelos

– Cuauhtémoc

– Gustavo A. Madero

– Iztacalco

– Iztapalapa

– Magdalena Contreras

– Miguel Hidalgo

– Milpa Alta

– Tláhuac

– Tlalpan

– Venustiano Carranza

– Xochimilco

Es fundamental mantenerse informado a través de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, ya que se esperan fuertes precipitaciones durante este lunes en la Ciudad de México. Recuerda tomar las precauciones necesarias y estar preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir debido al clima cambiante en la región. ¡Mantente seguro y seco en este día lluvioso en la CDMX!