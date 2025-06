El ending de la temporada 2 de “The Apothecary Diaries”: mira el video oficial de la canción ‘Hitorigoto’

"The Apothecary Diaries" es una serie de anime que ha cautivado a los seguidores de Crunchyroll, generando gran expectativa en torno al lanzamiento de su segunda temporada. Si eres fanático de esta producción, seguramente te interesaría conocer más detalles sobre el videoclip de la canción ‘Hitorigoto’ que acompaña al cierre de la nueva entrega. ¡Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber!

La Historia de "The Apothecary Diaries"



La trama gira en torno a Maomao, una joven que llevaba una vida tranquila junto a su padre, un boticario, hasta que es vendida como sirvienta al palacio del emperador. A pesar de su posición humilde, Maomao demuestra tener habilidades excepcionales en el campo de la medicina, lo que la lleva a resolver misterios médicos y ganarse el reconocimiento de Jinshi, un apuesto funcionario del palacio.

El Lanzamiento del Videoclip de ‘Hitorigoto’



El 27 de junio de 2025, TOHO Animation compartió el videoclip oficial de la canción ‘Hitorigoto’, interpretada por el grupo Omoinotake. Este video musical, que forma parte del ending de la temporada 2 de "The Apothecary Diaries", presenta imágenes impactantes de la serie que complementan la emotiva melodía.

Omoinotake: La Banda Detrás de la Canción



Omoinotake es una agrupación japonesa fundada en 2012 por Leo Fujii, Fukushima Tomoaki y Hironoshin Tomita. Su música ha sido parte de diversas producciones televisivas, como ‘Ubugoe’ para "Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?", ‘Everblue’ para "Blue Period", ‘Happiness’ para "Horimiya: The Missing Pieces" y ‘Billions of Light Years’ para "Eye Love You".

Disfruta de "The Apothecary Diaries" en Crunchyroll



Si deseas sumergirte en la fascinante historia de "The Apothecary Diaries", puedes encontrarla en la plataforma de streaming Crunchyroll. Asegúrate de tener una suscripción activa para acceder a todos los episodios de esta cautivadora serie.

Conclusión



En resumen, "The Apothecary Diaries" es una serie de anime que ha conquistado los corazones de muchos espectadores, gracias a su emocionante trama y a su impactante banda sonora. Si eres un amante de las series y películas, no puedes perderte esta maravillosa producción que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. ¡Prepárate para vivir una experiencia única junto a Maomao y su intrigante mundo en el palacio del emperador!

Por Carla Ocaña, para El Comercio.