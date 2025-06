Este es el peor error que puedes cometer al conocer a alguien, según una experta en lenguaje corporal

En el momento en que nos encontramos con alguien por primera vez, siempre queremos causar una buena impresión y establecer una conexión significativa. Sin embargo, existen ciertos gestos o preguntas que, a pesar de parecer inofensivos, pueden tener el efecto contrario y alejar a la otra persona. Una experta en lenguaje corporal advierte sobre estos errores comunes que pueden ser perjudiciales sin que nos demos cuenta.

Los errores al conocer a alguien por primera vez



Vanessa Van Edwards, una especialista en comportamiento humano y autora del exitoso libro "Captivate: The Science of Succeeding with People", abordó este tema en una entrevista reciente en el podcast "The Diary of a CEO". Según Van Edwards, uno de los errores más comunes al conocer a alguien por primera vez es preguntar directamente: "¿A qué te dedicas?". Para ella, esta pregunta no solo es poco efectiva, sino que también puede resultar incómoda para la otra persona. Al hacer esta pregunta, estamos, en realidad, evaluando el valor de la persona en función de su ocupación, lo cual puede ser percibido como algo negativo.

Alternativas para generar una conexión auténtica



La experta sugiere reemplazar esta pregunta con otras alternativas más abiertas y menos invasivas, como: "¿Estás trabajando en algo emocionante en estos días?" o "¿Has estado involucrado en algún proyecto interesante recientemente?". Estas preguntas permiten que la otra persona comparta aspectos de su vida que realmente le interesan, ya sea relacionado con su trabajo, un proyecto personal, un hobby o incluso un viaje.

Van Edwards enfatiza que estas preguntas abren la puerta para que la otra persona se exprese libremente y comparta lo que le apasiona. Al hacerlo, se establece una conexión auténtica y se crea un ambiente propicio para una conversación más significativa.

Estrategias para mejorar la comunicación en diversas situaciones



Además de abordar la importancia de las preguntas iniciales, la experta también comparte consejos sobre cómo comunicarse de manera efectiva en diferentes contextos, como en una relación de pareja con problemas. En este sentido, recomienda preguntar cosas como: "¿Qué está pasando? ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que sientes? Estoy aquí para apoyarte". Estas preguntas abren el diálogo y facilitan la resolución de conflictos al fomentar la expresión de emociones y pensamientos.

Claves psicológicas para caer bien a los demás



Según el portal Psicología y Mente, las claves para generar una buena impresión y caer bien a los demás se basan en la empatía, la autenticidad y una comunicación efectiva. Se trata de construir relaciones genuinas y positivas, en lugar de manipular a los demás. Mostrar interés genuino, ser un buen oyente y utilizar el nombre de la persona son prácticas que favorecen la conexión y el entendimiento mutuo.

La actitud positiva, la sonrisa sincera, la amabilidad y elogios honestos son elementos clave para causar una impresión favorable. Evitar juzgar o criticar, y esforzarse por ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, promueve la comprensión y la aceptación mutua, fundamentos de cualquier relación sólida.

En conclusión, al conocer a alguien por primera vez, es importante evitar preguntas que puedan resultar invasivas o incómodas. En su lugar, opta por preguntas abiertas que fomenten una conversación auténtica y significativa. La empatía, la autenticidad y una comunicación efectiva son clave para establecer conexiones positivas y duraderas. ¡Recuerda, la próxima vez que conozcas a alguien, elige tus preguntas con cuidado para construir una relación sólida desde el principio!