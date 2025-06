Facundo: Esta es la edad y estatura del primer habitante de La Casa de los Famosos México 3

Facundo, también conocido como Esteban Facundo Gómez Bruera, ha sido confirmado como el primer participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Su inclusión en el programa ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality show. A continuación, te ofrecemos algunos detalles sobre su vida, como su estatura, edad y nivel de educación.

En julio de 2025, se estrenará una nueva edición de este popular programa, que ha sido el trampolín para la carrera de muchos famosos. La Casa de los Famosos se ha convertido en un programa polémico que atrae la atención del público, que está ansioso por saber qué celebridades se animarán a participar en esta nueva temporada, poniendo en juego no solo su carrera, sino también sus relaciones personales.

Recientemente se ha revelado que Facundo será el primer participante confirmado en La Casa de los Famosos 3. Con experiencia previa como finalista en Big Brother VIP, su participación ha generado una gran expectativa entre los internautas, quienes creen que tiene todas las cualidades para ganar el concurso.

## Estatura y Edad de Facundo

Facundo nació el 29 de abril de 1978 en Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 47 años de edad. Según diversas biografías en línea, se estima que mide alrededor de 1.70 metros de altura.

## Nivel de Educación de Facundo

A lo largo de su vida, Facundo inició estudios universitarios, pero no llegó a graduarse. Intentó estudiar Publicidad en la Universidad Comunidad Educativa Montessori A. C durante dos años, pero abandonó la carrera al descubrir que no era su verdadera vocación. Posteriormente, cursó cerca de tres años de la carrera de Música, pero tampoco logró completarla.

## Facundo y su Participación en Big Brother VIP

En el año 2002, Facundo participó en la primera edición de Big Brother VIP, un programa transmitido por Televisa y conducido por Víctor Trujillo. Formó parte de los 11 famosos que ingresaron a la casa, entre ellos destacaban Galilea Montijo, Arath de la Torre, Lorena Herrera y Alejandro Ibarra.

Dentro de la casa, Facundo se destacó por su personalidad extrovertida, su sentido del humor y las bromas que compartía con sus compañeros. A pesar de ser nominado en algunas ocasiones, el público siempre lo salvó, llevándolo hasta la final donde terminó como subcampeón, detrás de Galilea Montijo. Su participación en Big Brother VIP lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los personajes más queridos en las redes sociales.

Con su participación confirmada en La Casa de los Famosos México 3, Facundo se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada y su nombre sigue siendo mencionado con entusiasmo en las plataformas digitales.