Fátima Florez fue letal contra Yuyito González: “Se portó mal conmigo”

Fátima Florez ha decidido hablar sobre su relación con Yuyito González, ex pareja de Javier Milei, durante una entrevista en el programa Secretos Verdaderos de América TV con Luis Ventura. En esta conversación, la humorista fue contundente al afirmar que no tiene ningún tipo de relación con González y que nunca se han cruzado. Además, mencionó que ha escuchado que Yuyito ha estado hablando de ella de manera poco respetuosa, incluso mencionando a su madre y su familia.

Un Momento Tenso

Durante la entrevista, Ventura planteó la posibilidad de que Yuyito González haya tenido algún tipo de acercamiento con Milei mientras este estaba en pareja con Fátima Florez. La humorista respondió de forma directa, indicando que González parecía mostrar más interés en Milei cuando él era su novio que cuando González estaba en una relación con él.

Desmentiendo Rumores

Ventura también mencionó un incidente en el que se dice que Yuyito evitó encontrarse con Fátima en cierta ocasión. Ante esta pregunta, la actriz dejó claro que nunca se han visto y que no le molestaría encontrarse con González, ya que tiene la conciencia tranquila y no entiende por qué su presencia podría causar conflicto.



Javier Milei visitó a Yuyito González en su programa a un año de su primera entrevista juntos (Foto: Captura Ciudad Magazine)

Aclarando Malentendidos

Fátima Florez también mencionó que en el pasado hubo momentos en los que Yuyito González no se comportó de la mejor manera con ella, pero aseguró que eso ya quedó atrás y ella prefiere no guardar rencores. La humorista hizo hincapié en que no es apropiado tocar ciertas partes del cuerpo de alguien, especialmente si esa persona está en una relación.

En resumen, Fátima Florez ha decidido romper su silencio y aclarar la situación con Yuyito González, dejando en claro que no existe ningún tipo de relación entre ellas y que prefiere mantenerse al margen de cualquier conflicto.