Frente a sus hijos y sin orden judicial: el tenso forcejeo de una madre al ser detenida por ICE en Pasadena

En una impactante historia que ha conmocionado a la sociedad, se ha registrado un episodio más que ha generado una ola de críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su accionar con los inmigrantes. En esta ocasión, se ha capturado a unos agentes de esta entidad forcejeando con una madre de familia en presencia de sus dos hijos. A continuación, te contaré todos los detalles de este incidente ocurrido en Pasadena, California.

## La historia de Rosalina Luna Vargas: Una madre luchadora

La protagonista de este lamentable suceso es Rosalina Luna Vargas, una madre de dos hijos y un pilar fundamental en su familia en términos económicos. Su detención tuvo lugar en la mañana del sábado 28 de junio, según lo reportado por KTLA 5.

En un video grabado por una transeúnte identificada como Jillian Reed, se puede observar a tres agentes del ICE vestidos de civil forcejeando con la madre de familia para que suba a un automóvil. Esta situación desencadenó la intervención de sus dos hijos y un forcejeo.

Reed, la testigo presencial, relató: «Vi la conmoción mientras conducía y, al reducir la velocidad, los niños gritaban pidiendo ayuda. Insistían en ver una orden judicial. Dijeron que dejarían de resistirse si se les mostraba una, pero no se presentó ninguna». Esto deja en evidencia la falta de protocolo y transparencia en la acción de los agentes.

## Una llamada desesperada a la policía

Antes de que el video se interrumpiera, la hija de Luna Vargas le suplicó a Jillian Reed que llamara a la policía para denunciar lo que estaba sucediendo. La incertidumbre sobre si se trataba de una intervención legal o un intento de secuestro era palpable en el ambiente.

Reed también informó que, una vez finalizada la grabación, la madre logró liberarse de los agentes y corrió hacia un patio en un Centro de Residencia Asistida. A pesar de que los agentes intentaron seguirla, se vieron impedidos por la resistencia de sus hijos, quienes formaron una barrera humana para proteger a su madre.

## La lucha por la libertad

En un primer momento, la detención de la mujer no pudo llevarse a cabo debido a la negativa del personal del centro asistido, quienes se negaron a colaborar al no contar con una orden judicial. Sin embargo, esto no detuvo a los agentes, quienes regresaron al lugar para cumplir con su cometido.

Finalmente, se descubrió que la orden de arresto estaba destinada a otro inmigrante ilegal y que, desafortunadamente, esta familia se encontraba en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Una experiencia que quedará marcada en la memoria de Rosalina y sus hijos por mucho tiempo.

## La falta de coordinación y transparencia en las operaciones del ICE

Este incidente pone de manifiesto la preocupación de diversas comunidades ante las acciones del ICE y la falta de transparencia en sus operativos, los cuales muchas veces se llevan a cabo sin coordinación con las autoridades locales. La incertidumbre y el miedo que generan estas situaciones son un reflejo de la necesidad de una mayor claridad y respeto hacia los derechos de los inmigrantes.

## Únete a nuestra comunidad

Si quieres mantenerte informado sobre temas relevantes en Estados Unidos, te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp. Haz clic en el enlace y forma parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

En resumen, la historia de Rosalina Luna Vargas y su familia es un recordatorio de la importancia de la transparencia, la coordinación y el respeto en las operaciones de las autoridades. Es fundamental garantizar que los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, sean protegidos y respetados en todo momento.