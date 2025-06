ICE: los delitos que pueden llevar a la deportación acelerada en Estados Unidos

Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las redadas y aumentado las deportaciones en Estados Unidos debido a cambios en la legislación. En este artículo, exploraremos a fondo los factores que aceleran el proceso de deportación de inmigrantes en este país, así como las medidas preventivas que pueden tomarse para protegerse.

## Aumento de Deportaciones en Estados Unidos

Las detenciones y deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos se han multiplicado en los últimos años, lo que ha generado preocupación en la comunidad inmigrante. Ante esta situación, es crucial que se tomen medidas preventivas para evitar ser víctima de un proceso de deportación.

## ¿Qué es la Deportación y Cómo Ocurre?

La deportación es el proceso mediante el cual un extranjero es expulsado de un país por no cumplir con sus leyes. En el caso de Estados Unidos, este proceso puede ser largo y complejo, impactando a miles de inmigrantes cada año. Según el portal USA.gov, un extranjero puede ser detenido y deportado por diversas razones, como ingresar ilegalmente al país, cometer delitos, desobedecer repetidamente las leyes de inmigración o representar una amenaza para la seguridad pública.

## Deportación Acelerada: ¿Qué Significa?

La deportación acelerada es un proceso en el cual una persona es expulsada del país sin tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración. Esta medida se aplica en casos específicos, como cuando un individuo ingresa sin los documentos de viaje necesarios, utiliza documentación falsa o no cumple con los requisitos de su visa u otros documentos de ingreso.

## Ampliación de la Deportación Acelerada

Durante la administración de Donald Trump, se aprobaron cambios que ampliaron el uso de la deportación acelerada en Estados Unidos. Antes, esta medida se aplicaba solo a personas detenidas a una distancia máxima de 100 millas de la frontera y que llevaban menos de 14 días en territorio estadounidense. Sin embargo, en la actualidad, las autoridades pueden utilizar la deportación acelerada en cualquier parte del país y contra cualquier persona indocumentada, independientemente del tiempo que lleve viviendo en Estados Unidos.

## Riesgos de la Deportación Acelerada

Es importante tener en cuenta que cualquier persona que no cuente con un estatus migratorio regular podría estar en riesgo de ser deportada sin audiencia si ICE considera que cumple con los criterios de expulsión expedita. Esto afecta principalmente a inmigrantes indocumentados que llevan menos de dos años en el país, no tienen un proceso en Corte de Inmigración o no cuentan con una notificación de comparecencia ante un juez.

## Documentos Recomendados para Protegerse

Para protegerse en caso de un encuentro con las autoridades de inmigración, es recomendable contar con ciertos documentos, como un permiso de trabajo válido (EAD) o una tarjeta de residencia permanente (Green card). Además, se aconseja cargar una Licencia de conducir estatal o una identificación municipal o estatal que no revele información sobre el país de origen.

## Tarjeta Roja: Tu Derecho a Permanecer en Silencio

La Tarjeta Roja, o Red Card, es un recurso que te permite ejercer tu derecho a permanecer en silencio si ICE o la policía te interrogan. Mostrar esta tarjeta en lugar de responder preguntas puede ser una estrategia efectiva para proteger tus derechos.

En conclusión, ante el aumento de deportaciones y redadas en Estados Unidos, es fundamental estar informado, conocer tus derechos y tomar las medidas necesarias para protegerte a ti mismo y a tu familia. Si tienes dudas sobre tu situación migratoria o necesitas asesoramiento legal, no dudes en contactar a un abogado especializado en inmigración. ¡Recuerda que estar preparado es la mejor forma de enfrentar cualquier situación adversa!