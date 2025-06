La actriz mexicana que rechazó propuesta de Karol G porque “no sabía ni quién era”

Karol G ha lanzado su tan esperado álbum ‘Tropicoqueta’, mostrando su versatilidad en diversos géneros musicales. A pesar de la buena acogida, no todo ha sido fácil. Se ha revelado que la cantante colombiana intentó contactar a una famosa actriz de telenovelas para participar en uno de sus videoclips, pero recibió un «no» como respuesta debido a que la actriz no sabía quién era Karol G. ¿De quién se trata? A continuación, te contaré todos los detalles.

## Colaboraciones en ‘Tropicoqueta’

En este nuevo trabajo musical de la reconocida ‘Bichota’, Karol G ha contado con la participación de diversos artistas, como Marco Antonio Solis, Greeicy y su actual pareja Feid. Sin embargo, la sorpresa llegó con la presencia de Anahí, Itatí Cantoral, Ninel Conde y otras actrices en uno de sus videoclips oficiales.

El objetivo de esta iniciativa por parte de Karol G era reunir a diferentes actrices para homenajear a las telenovelas y a sus icónicas villanas. Además, la cantante quería contar también con la participación de Victoria Ruffo, pero no se imaginaba la respuesta que recibiría.

## La reacción de Victoria Ruffo

En declaraciones a Ventaneando, la protagonista de la telenovela «La Madrastra» confesó que su hija Victoria no dudó en reprocharle por perder la oportunidad de colaborar con Karol G. Lo sorprendente fue que la actriz no tenía ni idea de quién era la cantante colombiana.

«Yo no sabía quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡Mamá, pero, ¿cómo te atreves? Es Karol G'», reveló Victoria Ruffo. Cuando le pidieron a su hija que cantara una canción reconocida de la artista, Victoria Ruffo reconoció al escuchar el tarareo de ‘Si antes te hubiera conocido’.

## Invitación y rechazo

La actriz de telenovelas confirmó que fue invitada a formar parte de este nuevo proyecto musical, pero tuvo que rechazar la propuesta debido a compromisos laborales. A pesar de lamentarse por no poder participar, dejó entrever que estaría dispuesta a colaborar con la intérprete de reggaetón en el futuro.

«Tengo pena y tristeza infinita porque me hablaron dos veces su hermana para poder participar. Me llamaron con un día o dos de anticipación y yo tengo teatro también, no puedo decir ‘nos vemos’ de un día para otro, ¿no?», expresó Victoria Ruffo.

A pesar de esta situación, la actriz dejó claro que estaría abierta a colaborar con Karol G en proyectos futuros, mostrando así su disposición y admiración por la cantante. Si te interesó esta noticia y deseas mantenerte informado sobre eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, únete a nuestra comunidad de WhatsApp para recibir más contenido exclusivo. ¡No te lo pierdas!