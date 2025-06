La Casa de los Famosos All Stars: Querido participante se viste de luto tras inesperada muerte

El famoso modelo e influencer Guty Carrera está atravesando un momento difícil en su vida personal. El pasado 14 de mayo, confirmó el fallecimiento de su abuelo a los 91 años, quien fue una figura fundamental en su crianza y desarrollo. A través de sus redes sociales, Guty había pedido oraciones por la salud de su abuelo días antes de su partida, revelando la estrecha relación que tenían. Su abuelo fue más que un familiar, fue como un padre para él, guiándolo y apoyándolo desde su infancia en Perú.

### Decisión de Priorizar a su Abuelo

Guty Carrera sorprendió a todos al no participar en La Casa de los Famosos All Stars, a pesar de ser uno de los favoritos para regresar. Su decisión estuvo motivada por el delicado estado de salud de su abuelo, a quien quería acompañar en sus últimos momentos. El fallecimiento de su abuelo ocurrió justo antes de la final del reality, reafirmando que su elección fue la correcta. Guty compartió que estuvo presente hasta el último instante, brindándole amor y compañía en ese momento difícil.

### Opiniones sobre el Reality y Reconocimiento a Caramelo

Después del final de La Casa de los Famosos All Stars, Guty Carrera no dudó en expresar su opinión sobre los participantes. Criticó a algunos por no ser auténticos y por protegerse demasiado. Sin embargo, reconoció a Caramelo como un justo ganador, destacando su autenticidad dentro y fuera de las cámaras. La pérdida de su abuelo sigue conmoviendo a las redes sociales, y Guty Carrera continúa recordándolo con cariño y respeto. Que descanse en paz.