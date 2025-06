Las 5 cosas que quizá no tienen sentido en los últimos episodios de “El juego del calamar 3” de Netflix

Sin lugar a dudas, «Squid Game», la sensación global de Netflix, logró mantenernos al filo del asiento a lo largo de tres temporadas, y me incluyo en esto. Con sus desafíos mortales, dilemas éticos y una crítica social afilada, esta producción surcoreana dejó una marca indeleble que será difícil de superar por cualquier otra serie. Sin embargo, ahora que la temporada 3 ha llegado a su fin y hemos presenciado el enfrentamiento esperado entre Seong Gi-hun y el Líder (Hwang In-ho), es inevitable no reflexionar sobre ciertos momentos que no han sido totalmente resueltos.

Las Inconsistencias de «Squid Game»

No malinterpretes mi posición, disfruté enormemente de esta última entrega, al igual que seguramente lo hiciste tú. Los nuevos juegos, como el escondite y la versión aterradora de saltar la cuerda, fueron impactantes. Sin embargo, a medida que procesaba el desenlace, comencé a notar algunas inconsistencias y detalles que, sinceramente, me dejaron más interrogantes que respuestas. Así que a continuación compartiré esas cuestiones que quizás también te parecieron extrañas y que han sido motivo de debate en las redes sociales a nivel mundial.

Las Preguntas sin Respuestas en «Squid Game»

Comencemos con un momento extraño que ha generado mucha confusión, al menos para mí: el nacimiento del bebé del jugador número 222 (Kim Jun-hee) durante el juego de escondidas. ¿Cómo es posible que nadie haya escuchado los gritos de la madre o el llanto del bebé? A pesar de la alta tensión del momento, esa escena rompió un poco la coherencia interna de la serie. Además, el parto de la niña se produce de manera casi instantánea después de que se rompe la fuente, sin tener en cuenta las contracciones y el tiempo necesario para una dilatación adecuada.

Además, me resultó llamativo lo poco realista que resultó todo lo relacionado con el cuidado del bebé. Lo vimos alimentado una vez por su madre y luego por un guardia durante el banquete final, lo cual generó mucha ternura. Sin embargo, después de esas ocasiones, no se muestra más atención al bebé. Teniendo en cuenta las responsabilidades de tener un recién nacido (cambio de pañales, higiene, llanto constante, etc.), da la impresión de que los guionistas se tomaron ciertas libertades para hacer avanzar la trama.

Una situación que me desconcertó fue la matemática durante el juego de escondite. Había 60 jugadores divididos en dos grupos, rojos y azules. Según las reglas, un jugador rojo debía eliminar a un azul para avanzar. Sin embargo, al final se menciona que 35 jugadores fueron eliminados, lo que no parece coincidir con la lógica del juego.

Sabemos que algunos jugadores, como el 333 (Im Si-wan) y el 124, eliminaron a más de un oponente, dejando a otros sin rivales. Aun así, la cifra final no parece del todo consistente. A pesar de que se trata de un juego caótico, la coherencia matemática siempre había sido una característica distintiva de «Squid Game». En esta ocasión, parece que no se respetó tanto esa lógica, o tal vez sí y simplemente estamos confundidos.

Una escena que me resultó desconcertante fue cuando el jugador número 246 intenta escapar en un bote a toda velocidad. A simple vista, parecía alejarse considerablemente de la isla. Sin embargo, más adelante, cuando señala la ubicación al detective, la isla está muy cerca, a la vuelta de la esquina.

Un usuario en Reddit lo explicó de manera brillante: «Por la velocidad y dirección del bote, parecía que se había alejado mucho. Sin embargo, la isla seguía estando cerca y la niebla solo la ocultaba parcialmente». Incluso el tiempo que le toma al detective encontrarlo parece excesivo considerando lo cercana que estaba la isla. Detalles como este restan credibilidad a un desenlace que en algunos momentos parecía muy bien construido.

Esto puede parecer un detalle menor, pero en un mundo tan controlado y corrupto como el de «Squid Game», resulta extraño que nadie haya notado un gran barco navegando cerca de una isla secreta. No se menciona la presencia de guardacostas, radares o algún sistema de monitorización marítima.

En especial, dado que en esta tercera temporada se sugiere que los juegos tienen una escala más internacional. Entonces, ¿cómo es posible que un barco con jugadores desaparecidos cruce zonas marítimas sin despertar sospechas? En una serie que siempre ha trabajado bien el sentido de encierro y vigilancia, este detalle se sintió fuera de lugar.

Uno de los momentos más impactantes del final fue el sacrificio de Seong Gi-hun para salvar al bebé. Sin embargo, algunos seguidores se preguntan por qué no se optó por finalizar el juego con una votación, como ocurría en temporadas anteriores.

La explicación radica en un cambio de reglas introducido después de la segunda temporada: ahora, los jugadores solo pueden votar para abandonar el juego en un momento específico, no en cualquier momento. A pesar de esto, parece una modificación hecha a medida del desenlace que querían mostrar.