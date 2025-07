¿Dónde ver los fuegos artificiales y drones este 4 de julio en Nueva Jersey 2025? Horario y lugares claves

En Nueva Jersey, el 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos con impresionantes espectáculos de fuegos artificiales y drones que iluminan el cielo nocturno. La variedad de eventos en el «Estado Jardín» garantiza que todos puedan disfrutar de estas celebraciones, ya sea en solitario o en familia. Prepárate para sumergirte en el espíritu patriótico y disfrutar de estos deslumbrantes shows que adornarán el firmamento de NJ.

¿Dónde y a qué hora ver los fuegos artificiales y drones el 4 de julio de 2025 en Nueva Jersey?

El 4 de julio de 2025, Nueva Jersey y su área metropolitana se preparan para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos con una amplia gama de eventos. Desde espectáculos de fuegos artificiales hasta vibrantes conciertos y deliciosas opciones de food trucks, habrá algo para todos los gustos. A continuación, te presentamos los principales eventos con fuegos artificiales en Nueva Jersey:

Lugar / Evento Hora Dirección Jenkinson’s Boardwalk 9:30 p.m. – 9:45 p.m. 500 Boardwalk, Point Pleasant Beach, NJ 08742 New Jersey Wildwoods 10:00 p.m. Wildwood Boardwalk, NJ Ridgewood 9:30 p.m. – 9:45 p.m. 131 N Maple Ave, Ridgewood, NJ 07450

Otros shows de fuegos artificiales y drones por el Día de la Independencia de los Estados Unidos tendrán lugar en varios poblados de Nueva Jersey, como el Condado de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Mercer, Ocean, y Salem. Cada uno ofrecerá un espectáculo único para disfrutar en familia.

Otros eventos por el Día de la Independencia de los Estados Unidos en Nueva Jersey y alrededores

Además de los espectáculos principales de fuegos artificiales, hay otras celebraciones destacadas en la región que no te puedes perder. Desde desfiles hasta festivales callejeros, la variedad de eventos garantiza diversión para todos. Algunas de las celebraciones más destacadas son:

– Summit’s 78th Annual Fourth of July Celebration

– Sussex County Miners Post Game Fireworks

– City of Jersey City 4th of July

– Star-Spangled Nights at Great Adventure

– Bay Village July 4th Fireworks

– Long Branch Oceanfest

– Jenkinson’s Independence Day Fireworks

– Freedom Festival and Fireworks

– Fun on the Fourth in Collingswood

– Washington Township Fireworks

– Stone Harbor Fireworks

Cada evento ofrece una experiencia única para disfrutar en el Día de la Independencia. No te pierdas la oportunidad de celebrar este día especial con espectaculares shows de fuegos artificiales y actividades para toda la familia. ¡Prepárate para vivir una jornada inolvidable en Nueva Jersey!