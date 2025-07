¿Dónde ver Monterrey vs. Borussia EN VIVO por el Mundial de Clubes 2025? Hora y TV en México y USA

Los Rayados lograron avanzar a la siguiente fase del Mundial de Clubes 2025 después de derrotar 4-0 al equipo japonés Urawa Red Diamonds. El técnico Domenec Torrent consideró el próximo partido entre Monterrey y Borussia Dortmund como una oportunidad para destacarse a nivel mundial. Este enfrentamiento está programado para el martes 1 de julio de 2025, a partir de las 9:00 p.m. ET en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Descubre cómo y dónde ver este emocionante partido en vivo por televisión, cable y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido en vivo



En Estados Unidos, el partido entre Monterrey y Borussia Dortmund se transmitirá a través de diversas plataformas de streaming, como DAZN USA; mientras que en México estará disponible en DAZN y Tabii. En Argentina, los aficionados podrán sintonizarlo a través de la señal de Telefe y Mi Telefe; en Bolivia, por TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión y Tuves; en Ecuador, por Teleamazonas; en Paraguay, por TiGo Sports; en Perú, por América TV; en Uruguay, por NS Eventos 1, TCC, Montecable y Flow TV; y en Venezuela, por Inter y Televen.

Transmisión en Centroamérica y otros países



En Centroamérica, específicamente en El Salvador, el partido estará disponible en TCS Go y Canal 4; en Guatemala, por Azteca Guate; en Nicaragua, por Canal 7; en Panamá, por Rush y Next; en Costa Rica, por TDMAX y Canal 7 de Teletica; y en Honduras, por deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN y Tropicalísima 104.1. Por otro lado, DAZN será el canal encargado de transmitir el Real Madrid vs. Juventus para el público en España.

Lista de canales para ver el partido



A continuación, te presentamos una lista de los países y los canales de televisión o streaming donde podrás disfrutar del partido Monterrey vs. Borussia: