Guía de episodios de “Sandman” – Temporada 2: fecha y hora de estreno de los últimos capítulos de la serie de Netflix

La serie «Sandman» ha logrado captar la atención de muchos espectadores desde su primera temporada en 2022. Neil Gaiman creó un universo onírico lleno de simbolismos y personajes inolvidables que han dejado a todos con ganas de más. Ahora, Netflix ha confirmado que la segunda temporada será la última, prometiendo un cierre épico para esta historia.

## La última temporada de «Sandman»

Una de las noticias más emocionantes sobre la segunda temporada de «Sandman» es que no se lanzará de una sola vez, sino que estará dividida en dos partes. Además, incluirá un episodio especial centrado en Muerte, uno de los personajes más queridos por los fans. Si deseas saber cuándo, cómo y en qué orden ver los nuevos capítulos, aquí te brindamos toda la información necesaria para que no te pierdas nada.

## Fechas de estreno y detalles de la segunda temporada

La segunda temporada de «Sandman» llegará en dos tandas de episodios. La primera parte se estrenará el 3 de julio de 2025, constando de seis capítulos. La segunda parte estará disponible a partir del 24 de julio, con cinco episodios adicionales. Finalmente, el 31 de julio, Netflix lanzará un episodio especial titulado “The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living”, dedicado por completo a Muerte, interpretada por Kirby Howell-Baptiste.

Los títulos de los seis capítulos que llegarán el 3 de julio son los siguientes:

– “Season of Mists”

– “The Ruler of Hell”

– “More Devils Than Vast Hell Can Hold”

– “Brief Lives”

– “The Song of Orpheus”

– “Family Blood”

## Episodios finales y cierre de la historia

La segunda parte de la temporada contará con cinco episodios que cerrarán la historia de Sueño y completarán su camino hacia la redención. Estos capítulos, disponibles desde el 24 de julio, son los siguientes:

– “Time and Night”

– “Fuel for the Fire”

– “The Kindly Ones”

– “Long Live the King”

– “A Tale of Graceful Ends”

El 31 de julio se estrenará el episodio especial “The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living”, centrado en Muerte y su faceta más íntima y filosófica.

## Un vistazo a la trama

Según la sinopsis oficial de Netflix, Sueño se enfrentará a las consecuencias de sus errores pasados. Para salvar su reino, su existencia y el mundo de los humanos, tendrá que tomar decisiones imposibles. En su camino, se encontrará con dioses, monstruos, viejos enemigos y antiguos aliados. Será una temporada llena de redención, pérdidas, sacrificios y giros inesperados.

