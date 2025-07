Muere Lee Seo Yi, famosa actriz surcoreana a los 43 años; ¿en qué K-dramas salió?

El mundo del entretenimiento está de luto, ya que en la mañana de este inicio de mes se anunció el fallecimiento de Lee Seo Yi, una reconocida actriz surcoreana de 43 años. Su legado ha quedado marcado en varias producciones de renombre internacional, y si no estás familiarizado con su trabajo, aquí en Exa FM te contamos en qué K-dramas participó.

La triste noticia del fallecimiento de Lee Seo Yi se dio a conocer el pasado 21 de junio, cuando su manager compartió la información a través de las redes sociales de la actriz.

## Lee So Yi: Una Carrera Exitosa

Lee So Yi nació el 12 de octubre de 1981 en Corea del Sur y se destacó por su participación en diversos K-dramas de gran reconocimiento. Sin embargo, a pesar de su éxito en la actuación, Lee estudió checo y eslovaco en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk, y posteriormente realizó su posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Pusan.

En la mañana de un martes trágico, la cuenta oficial de Lee compartió un conmovedor mensaje donde se informaba sobre el repentino fallecimiento de la actriz. El mensaje transmitía el profundo dolor de la familia y pedía oraciones por el alma de Lee.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la causa de muerte de Seo Yi, lo que ha dejado a sus seguidores consternados y conmocionados por la trágica noticia.

## El Legado de Lee Seo Yi en la Pantalla

Lee Seo Yi participó en una variedad de programas coreanos, debutando en 2013 con el drama histórico «Hur Jun, The Original Story». Posteriormente, tuvo destacadas actuaciones en «Cheongdam-dong Scandal», uno de los dramas más populares de la época. Además, dejó su huella en películas como «Scarlet Innocence», «The Royal Tailor», «The King», «How To Live In This World» y «Killing Romance».

La repentina muerte de Lee Seo Yi a sus 43 años ha tomado por sorpresa a muchos, ya que se desconoce si padecía alguna enfermedad subyacente. A pesar de este trágico suceso, su memoria perdurará en las producciones cinematográficas y K-dramas en los que participó. Que descanse en paz.