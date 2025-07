¿Qué hacer si un fuego artificial provoca un incendio este 4 de julio? Esto dicen los expertos en seguridad

El 4 de julio es una fecha emblemática en Estados Unidos, donde las parrilladas, las reuniones familiares y los fuegos artificiales son parte de la tradición. Sin embargo, también es una época propensa a accidentes, especialmente incendios causados por el mal uso de los fuegos artificiales. Según la National Fire Protection Association (NFPA), en 2022 se reportaron más de 31,000 incendios provocados por fuegos artificiales en el país. Es crucial saber cómo actuar en caso de un accidente de este tipo, ya que puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

## Celebraciones en Diversas Ciudades de Estados Unidos

Este año, ciudades como Nueva York, San Francisco, San Antonio, Chicago, Dallas, San Bernardino, Nueva Jersey, California, Texas y Pensilvania tendrán celebraciones oficiales con fuegos artificiales. A pesar de esto, muchas personas optarán por encender sus propios fuegos en casa. Para aquellos que elijan esta opción, es importante tener en cuenta las advertencias y recomendaciones de los expertos en seguridad.

## Recomendaciones de la Cruz Roja Americana

La Cruz Roja Americana enfatiza que la forma más segura de disfrutar de los fuegos artificiales es asistir a espectáculos públicos organizados por profesionales. Además, muchos estados prohíben ciertos tipos de fuegos artificiales, por lo que se recomienda optar por alternativas festivas y seguras como palitos luminosos, matasuegras o serpentinas.

Sin embargo, si decides encender fuegos artificiales por tu cuenta, la Cruz Roja recomienda seguir una serie de medidas esenciales para garantizar la seguridad de todos. Entre estas medidas se encuentran no dar fuegos artificiales a niños pequeños, no lanzarlos hacia personas o estructuras, leer y seguir las instrucciones del paquete, tener agua cerca en caso de emergencia, usar protección para los ojos, encender solo uno a la vez, no intentar reutilizar fuegos artificiales defectuosos, almacenarlos en un lugar seguro y proteger a las mascotas del ruido fuerte.

## Consejos de Seguridad Adicionales

Además de las recomendaciones de la Cruz Roja, es importante tener en cuenta algunos consejos adicionales para evitar accidentes durante las celebraciones del 4 de julio. Mantener una manguera o un balde con agua cerca, no intentar apagar el fuego con las manos o toallas, evacuar la zona afectada en caso de emergencia y no intentar recuperar fuegos artificiales defectuosos son algunas de las medidas que pueden prevenir situaciones peligrosas.

¡Mantente informado sobre los temas relevantes en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp y forma parte de nuestra comunidad. Te esperamos para que sigas disfrutando de la celebración del 4 de julio de forma segura y responsable.