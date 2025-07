¿Quién canta el 4 de julio en el show de Macy’s 2025?

El icónico espectáculo del 4 de julio de Macy’s en Nueva York promete ser un evento lleno de emoción y entretenimiento para todas las edades. Con una alineación estelar de artistas de renombre, este año la 49ª edición promete ser inolvidable para todos los espectadores, ya sea que lo disfruten desde la comodidad de sus hogares o en vivo en la Gran Manzana.

Una Noche Llena de Estrellas

La cadena NBC ha confirmado la presencia de artistas de primer nivel que cautivarán al público con su talento y carisma. La actriz y cantante ganadora del Oscar, Ariana DeBose, se encargará de presentar el evento y también deleitará a los asistentes con su voz en el segmento musical que acompañará el espectáculo de fuegos artificiales.

El cartel de este año incluye nombres legendarios del rock y el country, así como figuras destacadas del pop actual. Desde los hermanos más famosos del pop hasta el legendario guitarrista y cantante que ha marcado una época con sus éxitos, cada actuación promete ser única y emocionante.

Un Espectáculo Inolvidable

Los fans pueden esperar una noche llena de energía, nostalgia y nuevos éxitos, con artistas que dejarán su sello en el escenario y en los corazones de los espectadores. Desde las melodías pop modernas hasta los clásicos del rock, habrá algo para todos los gustos en este evento patriótico tan esperado.

Ava Max, una de las voces más potentes del country contemporáneo, aportará su estilo sureño y su magnetismo musical a la velada. Mientras tanto, artistas como Palmer y Yearwood demostrarán su versatilidad artística y su talento incomparable en el escenario, cautivando a la audiencia con su carisma y su voz cálida.

Transmisión en Vivo

El Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular 2025 será transmitido en vivo por NBC y Peacock a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, con una repetición a las 10:00 p.m. ET. Además, Telemundo ofrecerá una transmisión en español a partir de las 9:00 p.m. ET, para que todos los espectadores puedan disfrutar de este evento único.

El escenario de las presentaciones musicales será The Rooftop at Pier 17, un lugar emblemático con vistas impresionantes al East River y al icónico puente de Brooklyn. Desde allí, los fuegos artificiales serán lanzados desde cuatro barcazas, creando un espectáculo visual impresionante que podrá ser observado desde Manhattan, Brooklyn y Queens.

Conclusión

En resumen, el espectáculo del 4 de julio de Macy’s en Nueva York promete ser una experiencia inolvidable para todos los espectadores. Con una alineación de estrellas de primer nivel, música emocionante y un ambiente festivo, este evento patriótico es una oportunidad única para celebrar la independencia de Estados Unidos y disfrutar de un espectáculo inigualable. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de una noche mágica llena de música, emoción y talento. ¡Prepárate para vivir una experiencia única en el Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular 2025!