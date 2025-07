Survivor México 2025: ¿Qué equipo ganó el ‘Juego por la recompensa’ HOY martes 1 de julio?

Comenzando la semana con éxitos en Survivor México 2025

La semana comenzó con puras victorias para los Héroes en Survivor México 2025; sin embargo, los Villanos no se darán por vencidos y buscarán tener todas las calaveras en los próximos retos. Hoy, martes 1 de julio, descubre quién ganó la primera recompensa del mes.

La competencia ha llegado a un punto en donde las tensiones y alianzas se hacen cada vez más fuertes, o bien, las traiciones están a la orden del día, por lo que es indispensable ganar todas las batallas posibles.

¿Quiénes están participando en Survivor México?

Villanos

– Aarón Albores

– Gabriel ‘Rasta’ Pontones

– Tadeo Fernández

– Aranza Carreiro

– Sargento Rap

– Andrea Martí

– Lobo Rivas

– John Guts

Héroes

– Pablo Martí

– Esmeralda Zamora

– Eli Varela

– Sergio Torres

– Benjamín Hereida

– Kenta Sakurai

– Agustín Fernández

– Janette Morales

¿Cuándo ver Survivor México 2025?

La nueva temporada de Survivor México 2025, titulada “Héroes vs Villanos”, puedes disfrutarla a través de Azteca Uno de lunes a viernes a las 19:30 horas; sin embargo, hay varias maneras de verla si es que no estás en tu casa o no cuentas con televisión.

Una de las opciones más fáciles para ver el reality es a través de la app de TV Azteca en vivo, o bien, desde el sitio web.

¿Quiénes han sido eliminados de Survivor México 2025?

– Eduardo T-Rex (abandonó la competencia por lesión)

– Beng Zeng (primer eliminado)

– Edwin Monzalvo (abandonó la competencia por problemas personales)

– Toñita

– Alejandra Toussaint

– Julieta Grajales

– Ceci Ponce

– Mariana

– Frida Urbina

– Ale Saadi

– Cynthia Cofano

¿Quién ganó el ‘Juego por la Recompensa’ hoy, martes 1 de julio?

La noche de este martes, los sobrevivientes se enfrentarán a un duelo de contacto físico que dejará muchas peleas entre ellos, pues aprovechan el juego para limar las asperezas entre ellos, pues parece que los Villanos quieren quitarle tomar la ventaja en cada una de las competencias y poder alimentarse. ¿Quién ganará?

Este martes 1 de julio, Survivor México 2025 se prepara para el Juego por la Recompensa lleno de tensión y giros inesperados. Con la emoción al límite, los participantes se enfrentarán en un duelo que podría alterar por completo la relación entre tribus. Sigue cada momento decisivo en nuestro minuto a minuto y descubre quién se alzará la victoria esta noche.