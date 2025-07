5 series de Netflix que debes ver tras el final de “El juego del calamar”

La tercera y última temporada de «El juego del calamar» («Squid Game» en inglés) ha dejado a muchos espectadores en shock con el destino de Seong Gi-hun/Jugador 456 (Lee Jung-jae) en el episodio final. Pero si estás buscando nuevas series para ver en Netflix, aquí te presentamos una lista de opciones similares que puedes disfrutar en la plataforma de streaming.

El juego del calamar: El desafío

Una de las opciones más obvias es el reality «El juego del calamar: El desafío», que, si bien no tiene muertes dramáticas, mantiene la emoción y la tensión de ver a los participantes poner a prueba sus habilidades para ganar un premio de 4,56 millones de dólares.

The 8 Show

Escrita y dirigida por Han Jae-rim, «The 8 Show» es una serie surcoreana de Netflix que combina elementos de «El juego del Calamar» y «El Hoyo». Con un elenco estelar y una trama intrigante, esta serie promete mantenerte enganchado desde el primer episodio.

Estamos muertos

Basada en el webtoon «Naver Now at Our School» de Joo Dong-geun, «Estamos muertos» es una serie coreana de Netflix que sigue a un grupo de estudiantes atrapados en un instituto invadido por zombis. Con un elenco talentoso y una trama emocionante, esta serie es perfecta para los amantes del género de terror.

3%

Creada por Pedro Aguilera, «3%» es una serie de suspenso y ciencia ficción brasileña que sigue a un grupo de personas que deben superar una intensa selección para ingresar a una sociedad privilegiada. Con cuatro temporadas y 33 episodios, esta serie ofrece una visión única de un futuro distópico.

Alice in Borderland

«Alice in Borderland» es una serie japonesa de Netflix basada en el manga homónimo de Haro Aso. Con dos temporadas y 16 episodios, esta serie sigue a Arisu y Usagi en su intento por desentrañar el misterio de Borderland y regresar al mundo real. Con una trama intrigante y giros inesperados, esta serie es perfecta para los amantes del thriller.

Si te gustó «El juego del calamar», estas series son excelentes opciones para seguir disfrutando de historias emocionantes y atrapantes en Netflix. ¡No te las pierdas!