Antonio Rizola Wikipedia: quién es el entrenador de voleibol de Perú

Antonio Rizola es un nombre que ha cobrado importancia en la comunidad virtual tras el debut de la selección peruana de vóley en la Copa América de Vóley 2025. Muchas personas, desde periodistas hasta fanáticos, se han dedicado a investigar más sobre él y su trayectoria, recurriendo a plataformas como Wikipedia en busca de información detallada.

¿Por qué la búsqueda ‘Antonio Rizola Wikipedia’?

La búsqueda de «Antonio Rizola Wikipedia» es común entre quienes desean conocer más sobre el entrenador de la selección peruana de vóley. Aunque no hay una página oficial específica con ese nombre, en la versión en español de Wikipedia se puede encontrar información sobre él como Director Técnico del equipo femenino peruano, incluyendo detalles sobre su nacionalidad brasileña y su actual cuerpo técnico.

Biografía de Antonio Rizola en Wikipedia

Antonio Rizola, nacido en Brasil en 1958, con 66 años de edad, cuenta con una extensa experiencia en el mundo del vóley. Inició su carrera como preparador físico y durante casi tres décadas dirigió selecciones menores femeninas en Brasil. Entre 2017 y 2024, tuvo la oportunidad de ser el técnico de la selección femenina de Colombia, logrando destacados resultados como la clasificación al Mundial 2022 y medallas en la Challenger Cup y los Panamericanos de Lima 2019.

En abril de 2024, se anunció que Antonio Rizola sería el director técnico del equipo femenino peruano, con el objetivo de posicionarlo nuevamente en la élite continental y revivir los momentos de gloria del vóley peruano. Forma parte de un cuerpo técnico diverso, compuesto por brasileños, peruanos, colombianos y más.

De cara a la Copa América, Rizola ha implementado una estrategia innovadora que incluye la rotación de las jugadoras en diferentes posiciones, buscando sorprender a los rivales con tácticas inesperadas. Además, trabaja en conjunto con un psicólogo para fortalecer la unión del equipo en situaciones de alta presión.

Perú en la Copa América de Vóley 2025

El equipo peruano se encuentra compitiendo por primera vez en la historia en la Copa América de Vóley, un torneo que se celebra del 2 al 6 de julio de 2025 en Betim, Brasil. En esta competencia participan cinco selecciones: Brasil (país anfitrión), Argentina, Venezuela, Chile y Perú. El formato del torneo es de todos contra todos, y el equipo con mayor puntaje al final se corona como campeón.

Es importante destacar que Perú no estará presente en la Copa Panamericana 2025 en Colima, México, debido a desacuerdos entre las federaciones, lo que ha llevado a la NORCECA a excluirlos y a la CSV a decidir no enviar equipos sudamericanos.

A pesar de las limitaciones de presupuesto y tiempo de preparación, con solo 16 días previos al torneo, Antonio Rizola busca maximizar el rendimiento de las 14 jugadoras convocadas, entre las que destacan Ángela Leyva, Kiara Montes (capitana) y Yadhira Anchante.

Para Rizola, ganar no se trata solo de resultados, sino de aprender, evaluar y construir una base sólida de cara a futuros torneos, incluyendo los mundiales. Dada la ausencia en la Copa Panamericana, este torneo se convierte en una oportunidad estratégica para medir el potencial del equipo y enfrentar los desafíos del calendario de competiciones.

En definitiva, Antonio Rizola es un entrenador con una amplia trayectoria y experiencia que busca llevar a la selección peruana de vóley a nuevos horizontes en la Copa América de Vóley 2025. Su liderazgo y estrategias innovadoras están siendo clave para potenciar el desempeño de un equipo que enfrenta desafíos únicos en este torneo continental.

