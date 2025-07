CARAS TV Quiénes son y qué hacen de sus vidas Lina, Mateo y Chiara, los hijos de Juan Rodó

Juan Rodó, reconocido en el teatro musical argentino y protagonista de "Drácula, el musical", reveló aspectos personales de su vida familiar en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). En compañía de su esposa y colega de escena, Eluney Zalazar, el artista presentó a su hija menor, Lina, de tan solo tres meses, y compartió sobre sus hijos mayores, Mateo y Chiara, fruto de su matrimonio anterior. El encuentro estuvo marcado por la emoción, el amor por el arte y la convivencia familiar.

La llegada de Lina: Un cambio transformador



Juan Rodó y Eluney Zalazar celebran con alegría la llegada de su primera hija en común, Lina, quien nació hace tres meses y ya se ha convertido en el centro de sus vidas. La artista expresó con emoción: "Lina es como si siempre hubiera estado. Pero llegó en el momento adecuado y realmente ha transformado nuestra vida, todo ha cambiado". La pequeña llega a un hogar donde la música es protagonista, ya que "ella está en una casa donde prima la música. Nosotros vocalizamos con ella en brazos", compartió Eluney. Por su parte, Juan mencionó que esta etapa lo ha llevado a tomar un descanso en su carrera teatral: "Estoy en un momento en el que puedo tomarme ese tiempo y decidir no hacer teatro por un año. No quiero estar ausente en las noches, quiero disfrutar este momento". Durante la entrevista, Rodó también mencionó a sus hijos mayores, Mateo, de 34 años, quien es productor musical, y Chiara, cantante, actriz y bailarina de comedia musical. Con orgullo, destacó: "Hemos compartido escenarios juntos. Lina está rodeada de arte".

Un amor forjado en el escenario



La historia de amor entre Juan Rodó y Eluney Zalazar comenzó en 2010 durante los ensayos de "Las mil y una noches". Desde entonces, no solo comparten la vida personal, sino también la profesional. "Es algo hermoso de nuestra relación: somos compatibles y nos complementamos. Eso es clave. Nuestra relación se fue construyendo al compartirlo todo", explicó la actriz. "Nos apoyamos mucho", añadió el artista, mientras Eluney recordaba con humor su primer encuentro: "Juan es muy alto, tiene esa voz grave que conocemos y yo estaba siendo parte de un ensamble del elenco. Cayó caminando muy seguro con su voz y pensé: ‘qué arrogante’. Pero eso cambió rápidamente". Entre risas, Rodó concluyó: "Pero funcionó".

Un proyecto artístico y de vida en común



Además de actuar juntos en varias obras, la pareja fundó hace años una escuela de comedia musical donde forman a actores, cantantes y bailarines. En este espacio, comparten su experiencia y pasión por el género, guiando a nuevas generaciones de artistas. "Es muy gratificante compartir el escenario. Si estoy con Juan, me siento más segura. Me siento muy apoyada", reveló Eluney. Expresando su amor, agregó: "Juan es muy contenedor, cariñoso, apasionado y me cuida mucho. Somos grandes compañeros. Siempre decimos que somos compañeros de aventuras". Durante la entrevista, al ser preguntados sobre su decisión de casarse, ambos respondieron al unísono: "Queríamos celebrar el amor". Juan añadió: "Queríamos formalizar el compromiso, era importante para nosotros".

Con una carrera de más de 37 años y una vida familiar plena, Juan Rodó se destaca no solo como una figura clave en el teatro musical argentino, sino también como un hombre dedicado a su familia. Junto a Eluney Zalazar y sus hijos, ha construido un hogar impregnado de amor, música y pasión por el arte.

