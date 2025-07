“Clevatess”: el anime donde el destino del mundo recae en un bebé y un rey demonio

Si eres fanático de los animes, seguramente te interesará la versión televisiva de la serie manga japonesa llamada “Clevatess”. ¿De qué se trata y cómo ver este anime creado por Yūji Iwahara y dirigido por Kiyotaka Taguchi? A continuación, encontrarás las respuestas a estas preguntas.

El manga original comenzó a publicarse en la plataforma web LINE Manga en agosto de 2020, y hasta la fecha cuenta con siete volúmenes. Su título completo es “Clevatess: Majū no Ō to Akago to Shikabane no Yūsha” (traducido al español como “Clevatess: El rey de las bestias mágicas, el bebé y el héroe cadáver”).

La trama de “Clevatess” se centra en Alicia, una joven que desde su infancia ha soñado con convertirse en heroína, siendo elegida por el rey como una de las trece heroínas encargadas de derrotar al Rey Demonio Clevatess.

Para enfrentarse a él, Alicia porta una espada legendaria; sin embargo, la imprudencia de sus compañeras desencadena una catástrofe, poniendo en peligro la humanidad del continente de Edsea. La única esperanza reside en un bebé confiado al Rey Demonio.

El primer episodio de “Clevatess” se emitirá el 2 de julio de 2025 en 27 cadenas televisivas de Japón, comenzando por AT-X a las 20:30 JST. Si te lo pierdes, podrás encontrarlo en canales como Sun TV, KBS Tokyo y BS NTV.

¿Deseas ver “Clevatess” en línea? Dependerá de la plataforma que elijas, ya que cada una tiene una fecha de estreno diferente. Aquí te dejamos los detalles:

– D Anime Store, U Next y Anime Hodai: miércoles de julio a las 22:00 JST

– Abema, Hulu y Amazon Prime Video: lunes 7 de julio a las 22:00 JST

– Crunchyroll: disponible para el resto del mundo desde el 2 de julio

La serie de anime “Clevatess” fue anunciada el 2 de julio de 2024, producida por Lay-duce y dirigida por Kiyotaka Taguchi. El tema de apertura es “Ruler” interpretado por Mayu Maeshima, mientras que el de cierre es “Destiny” cantado por Ellie Goulding.

Crunchyroll adquirió la licencia de la serie para América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

En una noticia reciente, se anunció que la serie recibirá un doblaje en español latino a partir del 18 de junio de 2025.

Autor: Judith Vicente

Twitter: @jvicentepaitan