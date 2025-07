¿Dónde ver los fuegos artificiales y drones este 4 de julio en San Antonio 2025? Horario y lugares claves

El 4 de julio es una fecha especial en los Estados Unidos, ya que se celebra el Día de la Independencia. En esta ocasión, la ciudad de San Antonio en Texas se prepara para ofrecer un espectáculo impresionante con fuegos artificiales y drones en varios puntos de la ciudad. Si estás interesado en disfrutar de este evento, aquí te brindaré una guía completa con los mejores lugares para presenciar este espectáculo el viernes 4 de julio en la Ciudad del Álamo.

## Lugares para Disfrutar de los Fuegos Artificiales en San Antonio

San Antonio es una ciudad con una amplia variedad de lugares para disfrutar de los fuegos artificiales y drones en el Día de la Independencia. A continuación, te presento una lista completa de los lugares disponibles para que puedas planificar tu visita:

– Stars & Stripes Salute at the Alamo

– H-E-B Fourth of July en Woodlawn Lake Park

– Kerrville’s Fourth on the River

– 4th of July Festival en La Vernia

– Independence Day Fireworks en Boerne

– Star Spangled Nights en Six Flags Fiesta Texas

– 4th of July Fireworks Spectacular en Seaworld

– 4th of July Festival en Leon Valley

– Independence Day Celebration en Helotes

– Fourth of July Fireworks Spectacular en New Braunfels

– Annual Fireworks en el Parque de Kirby

– Old-Fashioned 4th of July en la Ciudad de Castroville

– Fredericksburg 4th of July

– H-E-B Independence Day Celebration con The San Antonio Missions

– 4th of July Jubilee en Schertz

– 4th of July en el Jardín Botánico de San Antonio

## Lugares Destacados para Disfrutar de los Fuegos Artificiales

De todos los lugares mencionados anteriormente, hay algunos que se destacan por ofrecer un espectáculo excepcional. A continuación, te brindo información detallada sobre los lugares más importantes para disfrutar de los fuegos artificiales y drones en San Antonio el 4 de julio:

### Star-Spangled Nights en Six Flags Fiesta Texas

El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Six Flags Fiesta Texas comenzará a las 9:15 p.m. y contará con 30 puntos de lanzamiento que iluminarán el horizonte de San Antonio. Las celebraciones continuarán hasta el sábado 5 de julio a las 9:15 p.m. en el Parque Lone Star Lil’s Amphitheater. La ubicación exacta es 17000 IH-10 W., San Antonio, TX 78257.

### SeaWorld San Antonio

Los fuegos artificiales en SeaWorld San Antonio comenzarán a las 9:30 p.m. en la zona central del lago y se extenderán hasta el lunes 7 de julio. Puedes disfrutar de este espectáculo en 10500 SeaWorld Drive, San Antonio, TX 78251.

### H-E-B Fourth of July Celebration en Woodlawn Lake Park

El espectáculo de fuegos artificiales en Woodlawn Lake Park comenzará a las 9:00 p.m. y se extenderá hasta la medianoche. Además, habrá actividades durante todo el día, como una zona fitness a las 8:00 a.m. y un carnaval a las 11:00 a.m. Puedes asistir a este evento en 1103 Cincinnati Ave., San Antonio, TX 78201.

### Stars & Stripes en Houston Street

Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo una celebración del 4 de julio en la histórica Houston Street. Aunque no habrá fuegos artificiales, se realizará una parada militar con miembros en servicio activo y retirados. Este evento se llevará a cabo en Legacy Park, 103 W. Houston St., San Antonio, TX 78205.

Con esta información, estás listo para disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales y drones en San Antonio el 4 de julio. ¡No te pierdas esta increíble celebración!