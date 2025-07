ESPN EN VIVO – dónde ver partido Guatemala vs. Estados Unidos por TV y Online

La contienda entre Guatemala y Estados Unidos en las semifinales de la Copa Oro 2025 es un evento que promete ser emocionante y lleno de acción. Este encuentro, que se llevará a cabo el miércoles 2 de julio a las 17:00 horas en el estadio CITY PARK de San Luis, Misuri, ha generado gran expectativa entre los aficionados al fútbol.

¿Te gustaría disfrutar de la transmisión de este partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La cobertura oficial del evento estará a cargo de ESPN Sur, ESPN Norte y Disney Plus, brindando a los espectadores latinoamericanos la posibilidad de disfrutar de este emocionante enfrentamiento.

¿Dónde Ver el Partido?

ESPN Latinoamérica ofrecerá la transmisión del partido entre Guatemala y Estados Unidos en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Por otro lado, si prefieres seguir el evento por streaming, tendrás que suscribirte a Disney Plus.

Transmisión por Países

A continuación, te detallamos los canales y opciones de streaming disponibles para cada país:

– Argentina: DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Telecentro, 105 SD – 1011 HD; Flow, 103 HD (Disney Plus)

– Colombia: DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Movistar TV, 200 HD – 483 SD – 884 HD; Claro TV, 540 HD – 1510 HD (Disney Plus)

– Perú: DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Movistar TV, 200 HD – 483 SD – 884 HD; Claro TV, 510 SD – 540 HD – 1510 HD – 1511 HD (Disney Plus)

– Chile: DirecTV, 610 SD – 1621 HD; Movistar TV, 480 SD – 884 HD; Claro TV, 174 SD – 474 HD; VTR, 49 (Disney Plus)

– México: SKY, 548 – 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 (Disney Plus)

– Ecuador: DirecTV, 621 SD – 1621 HD; CNT, 302 SD – 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD – 730 HD (Disney Plus)

ESPN 2

Además, ESPN 2 estará disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Este canal también estará incluido en el servicio de streaming de Disney Plus.

Plan de Precios de Disney+

Por último, te presentamos los precios actualizados de Disney+ bajo los planes Estándar y Premium en diferentes países:

– México: MXN 219 mensual / MXN 1,839 anual (Estándar) – MXN 299 mensual / MXN 2,509 anual (Premium)

– Argentina: ARS 7,399 mensual / ARS 62,149 anual (Estándar) – ARS 10,549 mensual / ARS 88,599 anual (Premium)

– Colombia: COP 34,900 mensual / COP 292,900 anual (Estándar) – COP 46,900 mensual / COP 393,900 anual (Premium)

– Perú: PEN 38.90 mensual / PEN 329.90 anual (Estándar) – PEN 55.90 mensual / PEN 469.90 anual (Premium)

– Chile: 9,900 mensual / 82,900 anual (Estándar) – 13,500 mensual / 113,400 anual (Premium)

– Ecuador: USD 10.49 mensual / USD 87.00 anual (Estándar) – USD 14.99 mensual / USD 124.99 anual (Premium)

Con todas estas opciones disponibles, los fanáticos del fútbol en Latinoamérica podrán disfrutar de este emocionante partido entre Guatemala y Estados Unidos desde la comodidad de sus hogares. ¡No te lo pierdas!