Estados Unidos vs. Guatemala EN VIVO – horario, TV abierta, señal online y alineaciones

El choque entre Estados Unidos y Guatemala marca el inicio de la primera semifinal de la Copa Oro 2025, que se llevará a cabo el miércoles 2 de julio de 2025 en el Energizer Park de la ciudad de San Luis, Misuri. Las expectativas están puestas en el equipo de las Estrellas y Las Barras, quienes cuentan con la ventaja de jugar en casa, mayor experiencia en este tipo de competiciones y una plantilla más sólida. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre los horarios, canales de televisión, transmisión en línea y posibles alineaciones para este apasionante partido.

Estados Unidos y Guatemala: Trayectoria en la Copa Oro 2025

Estados Unidos es el segundo país con más títulos en la competición, habiendo logrado siete campeonatos en su historial. Han sido ganadores en dos de las últimas cuatro ediciones y han llegado a tres de las cuatro finales más recientes. En esta ocasión, llegan al enfrentamiento con tres victorias y un empate, asegurando su clasificación en la prórroga, a pesar de haber recibido goles en los dos últimos partidos. Por otro lado, Guatemala ha sumado dos victorias, un empate y una derrota, anotando en tres de los cuatro encuentros disputados hasta el momento.

Transmisión del Partido: Horarios y Canales de TV

Si quieres seguir la cobertura completa y exclusiva del partido entre Estados Unidos y Guatemala, aquí te presentamos los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro en diferentes países:

– México: TUDN.

– Estados Unidos: fuboTV, TUDN, Fox Sports y Univision.

– Centroamérica: TUDN, ESPN y Disney+.

– Colombia, Argentina y resto de Sudamérica: ESPN.

Además, a continuación se detallan los horarios y canales de televisión para algunos países de Latinoamérica:

– Panamá: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN.

– Honduras: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN.

– Argentina: ESPN Sur y Disney Plus.

– Chile: ESPN Sur y Disney Plus.

– Perú: ESPN Sur y Disney Plus.

– Colombia: ESPN Sur y Disney Plus.

Horarios por Zona Horaria para el Partido entre Estados Unidos y Guatemala

El Energizer Park de la ciudad de San Luis, Misuri, será testigo de la definición del primer finalista de la Copa Oro 2025 en el encuentro entre Estados Unidos y Guatemala. La gran final se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el miércoles 2 de julio de 2025 a partir de las 7:00 p.m. ET. A continuación, se detallan los horarios por zona horaria en diferentes ciudades de EE.UU. para que puedas seguir la cobertura desde donde te encuentres:

– 7:00 P.M. Hora del Este.

– 6:00 P.M. Hora del Centro.

– 5:00 P.M. Hora de la Montaña.

– 4:00 P.M. Hora del Pacífico.

Horarios en Otros Países para el Partido entre Estados Unidos y Guatemala

Para los aficionados en otros países de Latinoamérica y Europa, estos son los horarios de inicio del juego entre Estados Unidos y Guatemala:

– México: 5:00 p.m.

– Guatemala: 5:00 p.m.

– El Salvador: 5:00 p.m.

– Argentina: 8:00 p.m.

– España: 1:00 a.m. (3 de julio).

Pronóstico de Alineaciones

A continuación, te presentamos las posibles alineaciones de ambos equipos para el partido entre Estados Unidos y Guatemala:

– Estados Unidos (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Arfsten; Adams, Berhalter; De la Torre, Luna, Tillman; Abyemang. Entrenador: Mauricio Pochettino.

– Guatemala (4-3-3): Navarro; Herrera, Pinto, Samayoa, Morales; RoblesSaravia, Muñoz; Escobar, Rubin, Santis. Entrenador: Luis Fernando Tena.

Con todos estos detalles y pronósticos, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Guatemala promete ser un partido emocionante que no te puedes perder. ¡Prepárate para disfrutar de la intensidad y emoción de la Copa Oro 2025!