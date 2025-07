Exhiben fotos de la boda que tuvieron Chespirito y Florinda Meza

Florinda Meza y Chespirito: El amor en controversia

La reciente serie «Sin querer queriendo» ha puesto en el ojo público a la reconocida actriz Florinda Meza, especialmente por la polémica surgida en torno a su matrimonio con Roberto Gómez Bolaños. En medio de esta controversia, han salido a la luz fotos de la boda de esta icónica pareja. ¿Realmente lucían felices?

Revelación de las imágenes nupciales de Chespirito y Florinda Meza

A pesar de que su romance inició en 1976, Florinda y Roberto decidieron unir sus vidas dos décadas después, en el año 2004. La ceremonia tuvo lugar de manera muy íntima en un restaurante de San Ángel Inn, en la Ciudad de México, donde solo estuvieron presentes personas cercanas a los actores, evitando la presencia de la prensa.

En medio de la controversia, se han filtrado fotografías del día de la boda. En estas imágenes, podemos apreciar a Florinda Meza luciendo un traje sastre blanco con el cabello suelto, mientras que Roberto Gómez Bolaños viste un traje negro y camisa blanca. La sencillez de la ceremonia ha sorprendido a muchos, considerando la prominencia y el éxito económico de Chespirito en la industria del entretenimiento.

¿Dónde disfrutar de la serie «Sin querer queriendo»?

La tan esperada serie «Chespirito: Sin querer queriendo» se ha convertido rápidamente en una de las producciones más populares en plataformas digitales, al relatar la vida del icónico actor, Roberto Gómez Bolaños. Su estreno el 5 de julio ha generado una gran expectativa entre fanáticos, seguidores nostálgicos y nuevas generaciones, al revelar aspectos intensos de la vida de Chespirito.

Para no perderte ni un solo detalle de esta serie tan polémica, «Sin querer queriendo» está disponible exclusivamente en la plataforma Max, con un nuevo episodio estrenándose cada jueves. Aunque en redes sociales como TikTok suelen circular clips de la serie, no siempre están completos; sin embargo, pueden ser una opción para aquellos que no tienen acceso a la plataforma de streaming.

Estas impactantes fotos de la boda de Chespirito y Florinda Meza han avivado un nuevo debate en las redes sociales, donde los internautas cuestionan si esta pareja tan controversial y polémica realmente reflejaba felicidad en sus rostros. ¿Cuál es tu opinión al respecto?