“Fue la parte más difícil”: Travis Kelce y su inesperada revelación sobre el rol de presentador que tuvo en ‘Saturday Night Live’

Travis Kelce y su Revelación en el Pódcast ‘Bussin’ With The Boys’

La reciente participación de Travis Kelce en el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’ ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos. Durante este encuentro, el famoso jugador de fútbol americano abordó varios temas interesantes, entre ellos, su postura ante las especulaciones sobre su supuesta relación con la cantante Taylor Swift. Sin embargo, lo más sorprendente fue la inesperada revelación que Kelce hizo sobre su experiencia como presentador en el programa ‘Saturday Night Live’ en marzo de 2023. A continuación, te contamos todos los detalles de lo que dijo el deportista en este famoso pódcast.

### La Experiencia de Kelce en ‘Saturday Night Live’

Tras la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl, Travis Kelce debutó como presentador en ‘Saturday Night Live’. Este momento fue aún más especial debido a la presencia de su hermano mayor, Jason Kelce, en el equipo rival, los Philadelphia Eagles. En el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’, Kelce expresó que se siente mucho más cómodo en el ámbito de la comedia en comparación con otros roles con guion que ha tenido en el pasado. Según sus propias palabras, ‘Saturday Night Live’ era el programa perfecto para él.

### Los Desafíos en ‘Saturday Night Live’

Durante su participación en el pódcast, Travis Kelce compartió algunos detalles sobre su experiencia en ‘Saturday Night Live’. El jugador de los Kansas City Chiefs mencionó que la sala de guionistas era un lugar divertido donde se recibían ideas para los sketches. Sin embargo, la lectura de mesa, un proceso crucial en la preparación del programa, resultó ser un desafío para Kelce. Según sus declaraciones, la lectura de mesa fue la parte más difícil de su participación en el show, ya que le costaba leer correctamente el guion y concentrarse en su actuación.

### Una Experiencia Única

Dos meses después de su debut en ‘Saturday Night Live’, Travis Kelce conversó con People y describió la experiencia como única y transformadora. El jugador agradeció la oportunidad de haber formado parte del programa, ya que descubrió una pasión por la comedia y el entretenimiento que desconocía. Kelce se mostró emocionado por la experiencia vivida y expresó su gratitud por la oportunidad de explorar nuevos horizontes en su carrera.

### La Relación con Taylor Swift

Además de su participación en ‘Saturday Night Live’, Travis Kelce también ha sido noticia recientemente debido a los rumores sobre su relación con la famosa cantante Taylor Swift. A pesar de las especulaciones, Kelce ha mantenido una postura clara y firme sobre su vida personal y su relación con la artista. Ambos han sido vistos juntos en varios eventos públicos, pero han preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores.

### Conclusión

En resumen, la participación de Travis Kelce en el pódcast ‘Bussin’ With The Boys’ y su experiencia en ‘Saturday Night Live’ han sido temas de gran interés para sus seguidores. El jugador de los Kansas City Chiefs ha demostrado su versatilidad y talento no solo en el campo de juego, sino también en el mundo del entretenimiento. Con su carisma y su sentido del humor, Kelce ha conquistado a la audiencia y ha dejado una impresión duradera en la industria del entretenimiento. ¡No te pierdas su participación en el pódcast para descubrir más sobre este fascinante deportista!