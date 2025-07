Los personajes de la vida real que inspiraron la creación de los VIPs de “El juego del calamar”

Cuando me topé con «El juego del calamar en Netflix» por primera vez, quedé impresionado por la brutalidad del concepto: personas desesperadas compitiendo hasta la muerte por una última oportunidad. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fueron los VIPs. Estos hombres millonarios, ocultos detrás de máscaras de animales, observan todo como si fuera un simple espectáculo, como si estuvieran en un circo. Me di cuenta de que detrás de estos personajes ficticios se escondía algo inquietantemente familiar.

## La Élite Oligárquica y los VIPs en «El juego del calamar»

Con el tiempo, especialmente con el estreno de la temporada 3, comprendí que el creador Hwang Dong-hyuk no estaba inventando algo desde cero. Estaba reflejando algo real, tangible y muy presente en la sociedad actual: el desenfrenado poder de una élite multimillonaria, la oligarquía moderna. En esta nota, quiero explorar cómo figuras como Elon Musk, Donald Trump y otros miembros de la clase ultra rica inspiraron, directa o indirectamente, la creación de los temidos VIPs en la serie.

## VIPs: La Representación de la Élite Mundial

Los VIPs hacen su primera aparición en el episodio 7 de la temporada 1, retratados como hombres ultrarricos, sin escrúpulos y adictos al poder. Llegan a las instalaciones del juego para presenciar en vivo las últimas rondas, apostar y disfrutar del sufrimiento humano desde sus tronos dorados. Actúan como si estuvieran en una carrera de caballos, pero con seres humanos reales como participantes.

En la temporada 3, que se estrenó el 27 de junio de 2025, su papel se vuelve aún más oscuro. Ya no se conforman con ser simples espectadores. Ahora descienden a la arena, se quitan las máscaras y participan directamente en los asesinatos. Es una evolución brutal pero simbólica: los poderosos ya no se esconden, y eso, según Hwang, refleja la realidad actual.

Aunque Hwang nunca confirmó que los VIPs estuvieran basados en personas específicas, reconoció que al ver el resultado final, encontró similitudes inevitables. Un VIP de la temporada 1, según él, se asemejaba mucho a Donald Trump, el presidente más rico en la historia de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con los nuevos personajes de la tercera temporada, algunos compartiendo rasgos con Elon Musk.

## La Ascensión de los Magnates Tecnológicos y los VIPs

El concepto de VIP en la serie se alinea con el crecimiento exponencial de la riqueza global concentrada en pocas manos. En 2020, había alrededor de 2,000 multimillonarios en el mundo. Para 2025, ese número superó los 3,000, acumulando una riqueza total de más de US$16 billones. Esta disparidad refleja la brecha entre la élite y el resto de la población.

Los VIPs no son simplemente villanos de ficción, representan una realidad en la que el 1% más rico vive en un lujo inalcanzable mientras el resto lucha por sobrevivir. Es como lo que Oh Il-nam (Jugador 001) le dice a Gi-hun: «Creé el juego porque estaba aburrido». ¿Qué tipo de riqueza lleva a alguien a jugar con vidas humanas por diversión?

## La Exhibición del Poder y la Era de los Magnates Tecnológicos

En la temporada 3, vemos a los VIPs participar activamente en los juegos, vistiendo los trajes rosados de los soldados y participando en los asesinatos. Esta acción simboliza lo que sucede cuando los poderosos ya no se conforman con controlar desde las sombras. «Antes se escondían», dice Hwang, «ahora se quitan la máscara y dicen abiertamente: Somos nosotros quienes controlamos todo».

Esta exhibición de poder se conecta directamente con la era actual de los magnates tecnológicos, quienes no solo acumulan riqueza, sino que la exhiben, la utilizan para influir en elecciones, adquieren medios de comunicación y definen políticas globales.

## El Exceso y la Distancia Social en la Élite Mundial

Un detalle curioso: el mismo fin de semana del estreno de la temporada 3, Jeff Bezos, fundador de Amazon, celebró una boda millonaria en Venecia con un costo estimado de US$46 millones, que incluyó más de 90 jets privados. Esta ostentación refleja perfectamente el mundo de los VIPs en «El juego del calamar».

Cuando una boda privada supera el presupuesto anual de salud de un país pequeño, queda claro que la distancia entre las clases sociales ha alcanzado niveles distópicos, y eso es precisamente lo que la serie intenta transmitir.

## Conclusión

En resumen, «El juego del calamar» no solo es una serie de entretenimiento, sino un reflejo de la desigualdad y el poder desmedido de la élite mundial. A través de los VIPs, la serie nos invita a reflexionar sobre el papel de los ultra ricos en la sociedad actual y cómo su influencia puede impactar en la vida de millones de personas. Es un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que la ficción.