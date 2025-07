Mujer que mató a su recién nacida, la desmembró y tiró el cuerpo fue detenida

El video de la detención de la mujer acusada de matar a su recién nacida ha causado conmoción en la opinión pública. La mujer ecuatoriana, identificada como Erika, ha sido arrestada bajo sospecha de haber asesinado a su bebé, cuyo cuerpo fue encontrado mutilado en un vertedero de Madrid, España. Este terrible suceso ha generado indignación y consternación en la comunidad, que no logra comprender cómo alguien puede cometer un acto tan atroz.

### Detención de Erika: Un caso que conmociona a España

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha confirmado que Erika es la madre biológica de la bebé fallecida, a pesar de sus intentos por negar su embarazo. La mujer fue detenida en su hogar, donde residía con su esposo y sus tres hijos. Según fuentes oficiales, el marido de Erika ha manifestado su sorpresa ante la situación, ya que nunca sospechó que su esposa estuviera esperando un bebé. A pesar de la negativa de la acusada, las pruebas de ADN han demostrado su vinculación con el crimen.

Durante el interrogatorio, Erika se mantuvo en silencio y no ha realizado declaraciones públicas sobre su participación en el asesinato de su hija. Su abogada ha afirmado que la acusada solo hablará ante el juez una vez que se levante el secreto de sumario que pesa sobre el caso.

### Antecedentes de Erika: Un historial oscuro

Este no es el primer incidente en el que Erika se ve involucrada en la muerte de un recién nacido. En 2003, cuando tenía 17 años, fue investigada por la muerte de otro bebé, aunque en aquella ocasión no fue condenada. Las autoridades están evaluando si este suceso pasado guarda relación con el crimen actual. Durante el registro en su domicilio, se encontraron pruebas que podrían estar vinculadas al asesinato, las cuales están siendo analizadas.

La Guardia Civil ha recibido testimonios de familiares y vecinos que están colaborando en la reconstrucción de los hechos. El caso continúa bajo investigación por parte de la fiscalía, que se encuentra analizando todas las pruebas recabadas. Mientras tanto, Erika permanece detenida y se espera que sea presentada ante el juez en los próximos días.

Este trágico suceso ha conmocionado a la sociedad española y ha generado un profundo debate sobre la violencia contra los niños y las mujeres. Es fundamental que se haga justicia en este caso y que se garantice la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad.

