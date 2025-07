Pepe Cibrián fue internado por un cuadro respiratorio y crece la preocupación

Pepe Cibrián enfrenta una situación complicada en este momento, ya que se encuentra internado debido a un cuadro de salud que ha generado preocupación entre sus seres queridos. Su pareja, Ezequiel, fue quien confirmó la noticia en una entrevista con TN Show, brindando detalles sobre la condición del reconocido dramaturgo de 77 años.

Ezequiel explicó que todo comenzó hace aproximadamente una semana, cuando ambos contrajeron una gripe bastante fuerte. Mientras él logró recuperarse con la medicación correspondiente, Pepe no corrió la misma suerte. Anoche, el artista comenzó a experimentar fuertes episodios de tos y algo de fiebre, lo que llevó a la pareja a decidir acudir a la clínica para una evaluación más detallada. Tras realizarle todos los estudios necesarios, se determinó que no se trataba de una neumonía, sino de una bronquitis, lo que implicaría que tendrían que permanecer en observación al menos hasta el día siguiente.

Afortunadamente, los informes médicos indican que Pepe Cibrián está mostrando signos de mejoría. Ya ha retomado las llamadas telefónicas y se encuentra alimentándose correctamente, lo que son buenas señales en medio de este episodio de salud.

## El pacto de Pepe Cibrián con sus amigos para una muerte digna

La vida de Pepe Cibrián dio un giro inesperado cuando, en 2016, se le diagnosticó un cáncer de próstata que requirió una cirugía de emergencia. A partir de ese momento, el reconocido dramaturgo tomó decisiones cruciales en su vida, incluyendo un pacto con algunos de sus amigos más cercanos para que lo acompañen en el proceso de morir con dignidad, en caso de que alguna enfermedad terminal o situación extrema así lo requiriera.

A raíz de sus experiencias con el cáncer y otros problemas de salud, Pepe Cibrián Campoy modificó su perspectiva de vida. Dejó de lado su afán por acumular objetos materiales y se enfocó en aspectos más trascendentales de su existencia. Entre ellos, la idea de no vivir una vejez marcada por la decadencia y la pérdida de autonomía.

Conversaciones con sus amigos más íntimos pusieron sobre la mesa la posibilidad de recurrir a la ayuda de terceros en caso de que su salud se deteriorara gravemente, evitando así situaciones de sufrimiento prolongado o de dependencia extrema. Aunque la eutanasia no es legal en Argentina, Pepe Cibrián asegura tener todo planeado con sus allegados, de manera que, en caso de necesidad, su muerte se produzca de manera digna y sin consecuencias legales para quienes puedan colaborar en ese proceso.

En sus propias palabras, el aclamado artista señaló en una entrevista con La Nación: «Si mi capacidad cognitiva se viera comprometida o si me enfrentara a una enfermedad terminal dolorosa, no deseo experimentar sufrimiento. No quiero convertirme en un vegetal y cargar a otros con mi cuidado en ese estado. Tengo un pacto ético con mis amigos, y ellos me asistirán en mi partida».

Aunque Pepe Cibrián anhela que su último aliento se produzca en un escenario teatral, reconoce que la legislación actual del país no permite la eutanasia. Sin embargo, su compromiso con sus amigos brinda la tranquilidad de que, llegado el momento, su deseo de una muerte digna será respetado y llevado a cabo de acuerdo a lo acordado previamente.