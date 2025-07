¿Qué canal transmite México vs. Honduras por semifinal de la Copa Oro 2025?

El miércoles 2 de julio, México y Honduras se enfrentarán en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en la semifinal de la Copa Oro 2025. El ganador de este encuentro disputará el título contra Estados Unidos o Guatemala. Si estás interesado en ver este emocionante partido, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre los canales de televisión y plataformas online que transmitirán el juego, dependiendo del país en el que te encuentres.

Transmisión en México y Honduras

En México, el partido entre el Tri y Honduras se podrá ver en el Canal 5 de Televisa Deportes, así como en los servicios de streaming de TUDN y ViX. Por otro lado, los seguidores de La H tendrán que sintonizar ESPN Norte y Disney Plus. En el resto de los países de Centroamérica, la transmisión estará a cargo de TUDN, ESPN Norte y Disney Plus.

Transmisión en Canadá y Estados Unidos

En Canadá, podrás disfrutar del enfrentamiento entre México y Honduras a través de fubo TV, OneSoccer, VIVA, TSN3, TLN y Univisión. Si te encuentras en Estados Unidos o Puerto Rico, los servicios que necesitarás son fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA, Univisión, NAICOM y ESPN Caribbean.

Transmisión en Sudamérica

En los países de Sudamérica, como Argentina, Chile, Perú y Colombia, podrás ver el partido entre México y Honduras a través de ESPN Sur y Disney Plus.

Tabla de Transmisión por País

A continuación, te presento una tabla con los diferentes canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido en algunos países específicos:

– Panamá: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN

– Honduras: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN

– Estados Unidos: fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión

– Puerto Rico: ViX, NAICOM, FOX Sports 1, Disney Plus y ESPN Caribbean

– México: Canal 5, TUDN y ViX

– Costa Rica: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN

– El Salvador: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN

– Guatemala: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN

– Nicaragua: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN

– Argentina: ESPN Sur y Disney Plus

– Chile: ESPN Sur y Disney Plus

– Perú: ESPN Sur y Disney Plus

– Colombia: ESPN Sur y Disney Plus

Espero que esta información te sea útil para que no te pierdas ni un segundo de la emocionante semifinal de la Copa Oro 2025 entre México y Honduras. ¡Prepárate para vivir la emoción del fútbol!