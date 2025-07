Secuela independiente de “Dora y la Ciudad Perdida”: “Dora and the Search for Sol Dorado”, la nueva película de Nickelodeon y Paramount+

Hace 25 años, Nickelodeon lanzó la serie «Dora La Exploradora», y ahora celebra este aniversario con el estreno de una nueva película llamada «Dora y la búsqueda del sol dorado». En esta entrega, la protagonista, ahora adolescente, se embarca en una aventura en la selva amazónica junto a su primo Diego y sus amigos en busca del legendario tesoro de Sol Dorado. ¿Cuándo se estrenará la película y quiénes son los actores principales?

Elenco y Producción

Esta película, dirigida por Alberto Belli y escrita por JT Billings, es una secuela independiente de «Dora y la Ciudad Perdida» (2019). El elenco principal incluye a Samantha Lorraine, Jacob Rodriguez, Daniella Pineda y Gabriel Iglesias, entre otros. La producción cuenta con Adam Bonnett, Chris Gifford y Valerie Walsh Valdes como productores ejecutivos.

Argumento y Estreno

En «Dora y la búsqueda del sol dorado», la trama sigue a Dora, Diego y sus amigos en una peligrosa travesía por la selva amazónica en busca de un antiguo tesoro para protegerlo de sus enemigos. En medio de la aventura, Dora encuentra un brazalete encantado que la llevará al legendario sol dorado, capaz de conceder un deseo mágico. Sin embargo, no son los únicos que buscan este tesoro, ya que una activista y cazatesoros los persiguen.

La película se estrenará el miércoles 2 de julio de 2025 a las 6:00 p. m. (ET/PT) en Estados Unidos, tanto en Nickelodeon como en Paramount+. Para disfrutar de esta nueva entrega de «Dora la Exploradora», solo necesitas tener una suscripción a la plataforma de streaming.

Detalles Adicionales

«Dora and the Search for Sol Dorado» tiene una duración de 96 minutos y fue filmada en Río Claro, Colombia, bajo la dirección de Federico Cantini como director de fotografía. La película promete ser una emocionante continuación de las aventuras de Dora y sus amigos en busca de tesoros perdidos.

Conclusión

Si eres fan de «Dora la Exploradora», no te puedes perder el estreno de «Dora y la búsqueda del sol dorado». Prepárate para sumergirte en una emocionante historia llena de aventuras, misterios y diversión. ¡Acompaña a Dora en su viaje por la selva amazónica y descubre el legendario tesoro de Sol Dorado!