CARAS TV Marta Fort reveló que su papá, Ricardo Fort, le envía señales

En una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Marta Fort, reconocida modelo y referente de la moda, compartió emocionada que su padre, Ricardo Fort, le sigue enviando señales desde su partida. A pesar de que han pasado más de diez años desde la muerte del empresario y artista mediático, la joven de 21 años asegura que nunca ha dejado de percibir su presencia y energía.

Las señales de Ricardo Fort

Durante la conversación con Maugeri, Marta reveló una experiencia íntima y espiritual que ha experimentado desde la pérdida de su padre en 2013. Según sus propias palabras, siempre ha sentido la energía de su padre y ha recibido señales de él. Aunque no pueda verlo físicamente, la heredera de Felfort, la reconocida empresa de chocolates y golosinas, afirma que su padre sigue guiando sus pasos.

«En situaciones en las que necesito orientación o una opinión, cuando me siento triste o confundida, le pregunto a él si aprueba lo que estoy haciendo o qué consejo me daría. Me pregunto a menudo cómo actuaría él en determinadas circunstancias», explicó Marta.

La joven también mencionó que es común que estas señales se presenten a través de la música. «Por ejemplo, muchas veces me sucede con la música. Estoy hablando de él y de repente suena una canción que él solía cantar», compartió.

Esta conexión casi mística forma parte de la vida cotidiana de Martita, como cariñosamente la llaman. En lugar de buscar explicaciones racionales, se deja llevar por la energía de quien fue una de las figuras más populares y extravagantes de la televisión argentina.

La energía inolvidable de Ricardo Fort

Cuando Maugeri le preguntó cómo recuerda la energía de su padre, Marta fue enfática en su respuesta: «Él tenía una energía que ni yo ni nadie podremos olvidar. Era una presencia muy fuerte. Creo que nadie podrá borrar o igualar su forma de ser».

Esa energía, vibrante, única e inconfundible, sigue viva en la memoria y el corazón de su hija. «Cuando pienso en él, me entristece por la nostalgia, no por recuerdos negativos, sino por los buenos momentos que compartimos», aseguró.

Además, con calma, expresó: «Siento la conexión que tengo con él de una manera más pacífica. Él pasó por muchas dificultades y creo que ahora puede tener una energía más relajada. Está en paz».

A más de una década de la partida de Ricardo Fort, Marta Fort mantiene vivo el legado emocional, artístico y espiritual de su padre. Con sensibilidad, comparte cómo la figura paterna continúa presente en los momentos más significativos de su vida. Así, deja en claro que, a pesar de no poder verlo, su padre sigue estando muy presente en su vida.