Celebridades El emocionante festejo de Daniela Celis por la participación de su primo en La Voz

Daniela Celis es una seguidora ávida de la televisión argentina y siempre está al tanto de los realities que se presentan. En esta ocasión, decidió acompañar a un familiar como espectadora y se emocionó al verlo triunfar en la primera etapa de la competencia. Uno de sus primos participó en La Voz Argentina y logró entrar gracias a una super estrella. Ante esta situación, la ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para expresar su emoción y compartirlo con todos sus seguidores.

## El emotivo momento de Daniela Celis

Daniela Celis no fue la única en su familia que se animó a incursionar en la televisión argentina. Después de su participación en Gran Hermano, que le brindó diversas oportunidades en streamings y modelaje, se enteró de que uno de sus primos había decidido presentarse en La Voz Argentina. Emanuel Varela es un artista callejero y cantautor que, tras lanzar tres canciones, decidió desafiar a uno de los concursos musicales más exigentes.

El miércoles 2 de julio, Emanuel se presentó ante el jurado de La Voz Argentina y cautivó a todos con su interpretación de «Ángel de la Soledad» de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Miranda y Soledad Pastorutti se mostraron sorprendidos por el talento del joven, pero fue Lali Espósito quien presionó el botón para sumarlo a su equipo. Esto le permitió ingresar oficialmente al reality, y su familia no dudó en mostrarle su apoyo en vivo.

Sin embargo, Daniela no pudo estar presente en el estudio, pero no se perdió ni un segundo del acontecimiento. Desde su hogar, compartió un video en su cuenta de Instagram del momento en que Lali se volteaba y, con la música de fondo, saltó de alegría y expresó su felicidad en su historia. «¡Felicidades primo! ¡Sos parte de La Voz, carajo!», exclamó. También comentó en el video publicado por la cuenta oficial de La Voz y escribió: «Feliz por vos y por la gente que no se rinde nunca loco».

Los seguidores de Daniela Celis se unieron para apoyar a Emanuel Varela, primo de la ex concursante de Gran Hermano y actual competidor en La Voz Argentina. A pesar de la separación con Thiago Medina, que ha sido motivo de controversia recientemente, ella se mantuvo al margen de todo eso para respaldar a sus seres queridos en cada logro que alcanzan.

A.E

