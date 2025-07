CELEBRIDADES Sin filtros, Virginia Gallardo reveló cómo cambió su vida con la llegada de su primera hija

Virginia Gallardo compartió un mensaje íntimo sobre su experiencia como madre primeriza, revelando cómo ha reorganizado su vida y sus relaciones desde la llegada de su hija Martina. Este texto se suma a otras expresiones que exploran nuevas etapas en su vida personal.

Los detalles de la vida de Virginia Gallardo desde la llegada de su primera hija

Virginia Gallardo ha vuelto a compartir aspectos personales que han marcado una transformación en su día a día desde que se convirtió en madre. A través de sus redes sociales, reflexionó sobre los cambios que ha experimentado desde que nació su primera hija, en una mirada que conecta la maternidad con su evolución personal.

Desde su publicación en Instagram, la actriz expresó cómo la llegada de Martina ha transformado su rutina, sus prioridades y su perspectiva del mundo. «Mi cuerpo ha cambiado, mis prioridades han cambiado, mi tiempo ya no me pertenece. Aunque a veces recuerdo a la mujer que solía ser, amo a la madre en la que me he convertido», escribió.

Esta frase, parte de un texto más extenso, estuvo acompañada por emojis y algunas imágenes en las que se la ve junto a su hija Martina, fruto de su relación con Martín Rojas. La niña nació en mayo de 2020, en medio de la pandemia, y desde entonces ha sido el centro de la vida de Virginia Gallardo, quien ha compartido momentos familiares, celebraciones y actividades cotidianas junto a ella.

En la misma publicación, la panelista agregó: «Ser madre no significa perderse, sino transformarse en alguien que ama más allá de sí mismo. Y cuando esos ojitos me miran con tanto amor, sé que todo ha valido y valdrá la pena». Este mensaje fue recibido con apoyo, comentarios afectuosos y reacciones de colegas del medio que destacaron la sinceridad de sus palabras.

Martina, actualmente con cinco años, es una presencia constante en las redes de su madre, siempre en entornos cuidados. En diciembre pasado, ambas compartieron un momento navideño al armar juntas el árbol de Navidad, decorado con tonos cálidos, guirnaldas doradas y una alfombra de peluche blanco al pie del pesebre.

Durante su embarazo, Virginia Gallardo se sumó al movimiento que promueve el parto respetado, compartiendo información y experiencias en sus redes. En ese momento, mostró su cercanía con figuras como Paula Chaves y Zaira Nara, quienes también respaldan esta modalidad. Tras el nacimiento de Martina, la actriz publicó un video presentando a su hija junto a su pareja, con el mensaje «Exceso de amor».

La experiencia compartida por Virginia Gallardo en sus redes sociales relacionada con la llegada de su primera hija agrega una nueva perspectiva a su trayectoria pública. Este testimonio reciente, expresado de manera auténtica y con referencias directas a los cambios en sus hábitos, afectos y prioridades, se suma a una narrativa que va más allá de lo individual.