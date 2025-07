Clima en CDMX: ¿Cuál es el pronóstico HOY 3 de julio? Así afectará la canícula

El pronóstico del clima para la Ciudad de México el 3 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional ha compartido la información sobre el clima de este jueves 3 de julio en la Ciudad de México. En este artículo, te daremos todos los detalles sobre cómo la canícula de 2025 afectará la capital y si las lluvias persistirán en la zona.

En EXA FM, estamos comprometidos en brindarte el pronóstico del tiempo para las próximas horas luego de la llegada de una anticipada ola de calor que está afectando a varios estados de México.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México el 3 de julio?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves se espera un cielo nublado y un clima fresco a templado, con temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 24°C. Por la tarde, se prevé un ambiente templado con posibilidad de lluvias fuertes que podrían causar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas de la capital.

¿A qué hora lloverá en la CDMX el 3 de julio?

– 2:00 am: Lluvia débil

– 5:00 am: Parcialmente nublado

– 8:00 am: Parcialmente nublado

– 11:00 am: Soleado

– 14:00 pm: Soleado

– 17:00 pm: Lluvia débil

– 20:00 pm: Nublado

– 23:00 pm: Nublado

¿Cuándo iniciará y en qué estados afectará la canícula de 2025?

La canícula, la temporada más calurosa del año, comenzará entre el 3 y el 15 de julio y se espera que termine a principios de agosto. La Comisión Nacional del Agua ha señalado que durante este período se esperan altas temperaturas en estados como Campeche, Yucatán, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.

A pesar de la ola de calor que afectará a algunas partes del país, en la Ciudad de México se recomienda estar alerta ante las posibles precipitaciones pronosticadas para los próximos días.

En conclusión, es importante que estés preparado para la presencia de lluvias este jueves 3 de julio en diferentes áreas de la Ciudad de México. Mantén a la mano tu paraguas y impermeable, ya que la lluvia podría hacer acto de presencia en cualquier momento. ¡No te arriesgues a mojarte!