Flor Vigna mostró el gesto que Alejandro Sanz tuvo con ella tras las críticas por su cover de “Corazón Partío”

Flor Vigna ha decidido plantarle cara a las críticas que recibe en las redes sociales y ha compartido en Instagram su emoción por el gesto que Alejandro Sanz tuvo con ella. Todo comenzó cuando la artista publicó un video interpretando su versión de «Corazón Partío», un clásico del cantante español. En medio de los comentarios negativos, Flor mostró que Alejandro Sanz compartió en sus historias de Instagram el cover que ella había hecho de la canción.

«El Ale no solo nos escuchó, sino que también nos bancó y nos reposteó», dijo Vigna en una publicación en sus redes sociales. Agradecida por el apoyo del cantante español, Flor aprovechó para reflexionar sobre la importancia de la libertad artística y la necesidad de no centrarse en las críticas.

«Una mariposa no se burla de un gusanito, porque sabe todo lo que costó transformarse, todo lo que duele, todo lo que invirtió para eso. Entonces, no se va a burlar del proceso de un simple gusanito», expresó Vigna. La artista también recomendó a sus seguidores dar valor a su propia opinión y no dejarse llevar por el ruido de las críticas. Destacó la importancia de creer en uno mismo y enfocarse en lo que realmente importa.

En resumen, Flor Vigna enfrentó las críticas con una profunda reflexión y animó a sus seguidores a no perder de vista su propio valor y creer en sí mismos. Al final del día, lo más importante no es que todos crean en ti, sino que tú creas en ti mismo.