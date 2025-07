Travis Kelce no se lo imaginó: así reaccionó al tatuaje “creativo” de él en la pierna de un fan

En el último episodio del podcast «New Heights with Jason and Travis Kelce» se reveló una situación inusual y sorprendente que involucra al jugador de fútbol americano Travis Kelce y a un fanático que demostró su apoyo de una manera extrema. Este seguidor decidió tatuarse la imagen de Travis Kelce en su cuerpo como parte de un desafío propuesto por la marca de bebidas energéticas Accelerator Active Energy. La historia detrás de este tatuaje ha generado gran interés y asombro en las redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación entre los seguidores de Kelce y de la marca.

El insólito tatuaje de un fanático de Travis Kelce

En un acto de devoción extrema, un fanático de Travis Kelce decidió tatuarse una imagen del jugador en su cuerpo como parte de un desafío propuesto por la marca de bebidas energéticas Accelerator Active Energy. La imagen muestra a Kelce en una representación desnuda, montando una lata de la bebida energética, en un tatuaje que ha sorprendido a propios y extraños. Esta decisión ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de manifiesto el increíble nivel de fanatismo que algunas personas pueden tener hacia sus ídolos.

La reacción de Travis Kelce y su entorno

Ante esta inusual muestra de devoción, Travis Kelce y su entorno no han podido más que sorprenderse y mostrar su gratitud hacia el fanático que decidió tatuarse su imagen. En el podcast «New Heights with Jason and Travis Kelce», el hermano de Travis, Jason Kelce, expresó su asombro y sugirió que el fanático debería recibir una gran cantidad de cajas de la bebida energética como recompensa por su valentía. Por su parte, Travis Kelce no pudo ocultar su sorpresa y admiración ante la decisión del fanático, reconociendo que solo un verdadero seguidor haría algo así.

La relación entre Travis Kelce y Accelerator Active Energy

Es importante destacar que Accelerator Active Energy es la bebida energética oficial del podcast de los hermanos Kelce, lo que demuestra la estrecha relación entre la marca y Travis Kelce. Además, el jugador de fútbol americano forma parte de la lista de deportistas profesionales que consumen este producto, lo que refuerza aún más el vínculo entre ambas partes. El tatuaje del fanático es un claro ejemplo del impacto que puede tener una marca en la vida de sus seguidores y cómo puede inspirar acciones extremas en nombre del apoyo y la devoción.

Conclusión

En resumen, la historia del fanático que decidió tatuarse la imagen de Travis Kelce como parte de un desafío de la marca de bebidas energéticas Accelerator Active Energy es un claro ejemplo del increíble nivel de fanatismo que algunas personas pueden tener hacia sus ídolos. Esta historia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de manifiesto la influencia que pueden tener las marcas y las celebridades en la vida de sus seguidores. Travis Kelce y su entorno han reaccionado con sorpresa y admiración ante esta muestra de apoyo, lo que demuestra la importancia de cultivar una relación cercana con los seguidores y de inspirar acciones positivas a través de la influencia y el carisma.