Una esperada secuela: “Batman Ninja vs. Yakuza League”, la nueva película anime que llega a Max

Batman y sus aliados se unen para defender Gotham City de una amenaza de criminales al estilo yakuza, liderados por una versión alternativa de la Liga de la Justicia, en la película «Batman Ninja vs. Yakuza League», un emocionante filme de superhéroes de anime dirigido por Junpei Mizusaki y Shinji Takagi, basado en el guion de Kazuki Nakashima. ¿Cuándo llegará a las pantallas? ¿Quiénes prestarán sus voces para los personajes? A continuación, te detallamos estos y otros aspectos relevantes de esta producción.

### Una secuela esperada

Esta cinta es la continuación de la película de anime de 2018 «Batman Ninja», y cuenta con la dirección de Jumpei Mizusaki («Batman Ninja») y Shinji Takagi («Steamboy»). El diseño de los personajes corre a cargo de Takashi Okazaki, mientras que la música es responsabilidad de Yugo Kanno.

### El elenco de voces

Actores reconocidos en el mundo del doblaje de anime como Koichi Yamadera («Cowboy Bebop», «Ghost in the Shell»), Yuki Kaji («Attack on Titan») y Kengo Kawanishi («Kaiju No. 8») encabezan el elenco de voces de «Batman Ninja vs. Yakuza League». Bryson Baugus, Akio Ôtsuka, John Swasey, Daisuke Ono, Ayane Sakura, Romi Park, Aaron Campbell y Hôchû Ôtsuka también forman parte de esta producción.

### La trama

Según la sinopsis oficial de «Batman Ninja vs. Yakuza League», en esta secuela de «Batman Ninja», la familia Batman regresa al presente para descubrir que Japón ha desaparecido y en su lugar se alza una isla gigante, Hinomoto, sobre Ciudad Gótica. En la cima de esta isla se encuentran los Yakuza, un grupo de individuos con superpoderes que no siguen las reglas del honor ni la humanidad, y que guardan un extraño parecido con la Liga de la Justicia. Ahora, Batman y sus aliados deben unir fuerzas para salvar Ciudad Gótica.

### Fechas de estreno

«Batman Ninja vs. Yakuza League» se lanzó en descarga digital el 18 de marzo de 2025, y en Ultra HD Blu-ray, Blu-ray y DVD el 15 de abril. Además, estará disponible en la plataforma de streaming Max a partir del jueves 3 de julio, por lo que los fanáticos podrán disfrutar de esta secuela con tan solo tener una suscripción a dicho servicio.

### Elenco de personajes y duración

El filme cuenta con un amplio elenco de voces, donde destacan Kôichi Yamadera como Batman, Yûki Kaji como Robin, Kengo Kawanishi como Red Robin, y otros actores que dan vida a personajes icónicos como Aquaman, Ra’s Al Ghul, Nightwing, Green Lantern, Wonder Woman, y muchos más. La duración de «Batman Ninja vs. Yakuza League» es de 89 minutos, es decir, 1 hora y 29 minutos de acción y emoción.

### Más contenido para los fans

### Sigue disfrutando del mundo del entretenimiento

En resumen, «Batman Ninja vs. Yakuza League» promete ser una experiencia llena de acción y aventura para los amantes del anime y los superhéroes, con un elenco estelar y una trama emocionante que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. ¡Prepárate para sumergirte en este mundo de fantasía y justicia!