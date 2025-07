5 alimentos recomendados por un gastroenterólogo para aliviar el estreñimiento y mejorar la digestión

Si alguna vez has experimentado dificultades para ir al baño, no te preocupes, no estás solo. Aunque el estreñimiento crónico debe ser evaluado por un médico, es común que en ocasiones el tránsito intestinal se torne lento. La buena noticia es que no siempre es necesario recurrir a la farmacia, ya que algunos alimentos pueden ayudar a que todo vuelva a funcionar correctamente.

### Alimentos que pueden ayudar con el estreñimiento

El doctor Mikhail Yakubov, gastroenterólogo de Manhattan Gastroenterology, señala que el estreñimiento es un problema frecuente en su consulta. Según él, comenzar por cambiar la alimentación puede ser la forma más natural de abordar este problema. A continuación, te compartimos cinco alimentos que pueden ser de gran ayuda cuando el intestino se detiene.

#### Kiwi

El kiwi es uno de los alimentos recomendados por el doctor Yakubov. Este fruto contiene fibra soluble e insoluble, así como una enzima llamada actinidina que podría estimular la digestión. Se sugiere consumir uno o dos kiwis al día, ya que son bajos en azúcar y no suelen causar hinchazón, a diferencia de otras frutas.

#### Avena

La avena es otro aliado importante en la lucha contra el estreñimiento. Este alimento está cargado de fibra soluble, especialmente beta-glucano, que ayuda a ablandar las heces al atraer agua al intestino. El doctor Yakubov recomienda optar por avena simple en lugar de los sobres con sabores, ya que estos últimos suelen contener azúcares que pueden dificultar el tránsito intestinal.

#### Semillas de chía

Las semillas de chía son conocidas por su capacidad para absorber agua y formar un gel que aumenta el volumen y suaviza las heces. El especialista aconseja mezclarlas con agua, yogur o un batido, y dejarlas reposar al menos 10 minutos antes de consumirlas para que se hidraten adecuadamente.

#### Café

El café también forma parte de las recomendaciones del doctor Yakubov. Más allá de su contenido de cafeína, el café estimula los músculos del colon, lo que puede favorecer el tránsito intestinal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el exceso de cafeína puede deshidratar, por lo que se aconseja acompañarlo con agua para evitar empeorar el estreñimiento.

#### Espinacas cocidas

Las espinacas cocidas son una excelente fuente de magnesio, un mineral que atrae agua al intestino. Además, contienen fibra y hierro, lo que resulta beneficioso en casos de estreñimiento relacionado con la anemia. Cocinar las espinacas las hace más fáciles de digerir que consumirlas crudas, y ayuda a que las comidas sean más húmedas y ricas en fibra.

### Otros alimentos recomendados

Además de los mencionados anteriormente, existen otros alimentos que pueden resultar útiles para aliviar el estreñimiento:

– Ciruelas pasas: ricas en fibra y sorbitol, un compuesto natural que ayuda a suavizar las heces.

– Peras: contienen mucha fibra y agua, y su consumo con cáscara potencia su efecto.

– Manzanas: especialmente con cáscara, aportan fibra soluble (pectina) que mejora el tránsito intestinal.

– Almendras: son una buena fuente de fibra y grasas saludables que favorecen la digestión.

– Lentejas: ricas en fibra soluble e insoluble, son ideales para mantener un tránsito intestinal regular.

– Brócoli: este vegetal es rico en fibra, agua y antioxidantes, lo que lo convierte en una excelente opción para mejorar la salud digestiva.

### Conclusión

En resumen, si sufres de estreñimiento ocasional, incorporar estos alimentos a tu dieta diaria puede ayudarte a mejorar el tránsito intestinal de forma natural. Recuerda que es importante mantener una alimentación equilibrada, rica en fibra y agua, para garantizar un buen funcionamiento de tu sistema digestivo. Si los síntomas persisten, no dudes en consultar a un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. ¡Cuida tu salud y bienestar!