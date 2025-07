5 diseños de uñas de animal print para lucir fresca al estilo de Kylie Jenner para el verano 2025

El verano 2025 está en pleno apogeo, y con él han llegado nuevas tendencias marcadas por las celebridades más destacadas. Es por eso que aquí, en Exa FM, te presentamos cinco diseños de uñas de animal print para lucir fresca como Kylie Jenner, quien ha popularizado este estilo.

Desde estampados salvajes hasta combinaciones en tonos neón, esta estética es la elección perfecta para aquellos que buscan un look audaz y a la moda.

## Tendencias en Diseños de Uñas Animal Print

Inspirados en los looks más elegantes de Kylie Jenner, estos diseños combinan una base nude con manchas de leopardo en tonos marrón oscuro y dorado metálico. Ideal para quienes buscan una apariencia sofisticada pero salvaje.

Si te gustan los looks más arriesgados, este diseño con rayas de cebra en tonos neón es para ti. Utiliza un fondo blanco o transparente y combina líneas en rosa, verde o naranja fosforescente, o un fondo fosforescente con el estampado en color negro.

Para un estilo más femenino y romántico, prueba un diseño de vaquitas en tonos dulces como el rosa pastel, lavanda o azul bebé. Combina perfectamente con bikinis y outfits retro para lucir espectacular.

Si buscas un diseño más audaz en tonos oscuros como negro con fondo lila, azul o plateado, este estampado imita las rayas del tigre en una dirección contraria o de forma abstracta. Este estilo es muy popular entre las influencers con millones de seguidores en redes sociales.

### Combinación de Estilos

¿No puedes decidirte por un solo estampado? Entonces este diseño es perfecto para ti, ya que cada uña puede llevar un estampado diferente, desde serpiente hasta leopardo, cebra o jirafa.

Las uñas con diseño animal print no solo son tendencia por su estilo atrevido, sino porque permiten crear un look con mucha personalidad. Puedes llevarlas en colores pastel, neón o clásicos, y adaptarlas a uñas cortas o extralargas. Este verano, luce fresca como Kylie Jenner con esta tendencia de manicura que ha regresado con mucha fuerza. No tengas miedo de jugar con los colores y estampados para lograr un diseño único.

Este contenido ha sido actualizado en la sección de noticias el 5 de julio de 2025 a las 07:00hs.