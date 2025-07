¿A qué hora es el GP de Gran Bretaña 2025 en vivo por Mundial F1 en Florida, California, Texas?

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 se llevará a cabo en el icónico circuito de Silverstone, marcando el inicio del doblete europeo y prometiendo un espectáculo emocionante para los aficionados. Tras una intensa batalla entre los pilotos de McLaren en el Red Bull Ring, las expectativas están en su punto más alto para la próxima cita. El equipo McLaren ha demostrado ser dominante esta temporada, con Oscar Piastri y Lando Norris sumando ocho victorias en las once primeras rondas, lo que anticipa otra emocionante contienda en el circuito británico. Si te encuentras en Florida, California o Texas, aquí te comparto los horarios para ver la jornada 12 del Campeonato Mundial de F1 desde estos estados de EE.UU.

### Expectativas en Silverstone

La última carrera en Austria evidenció la feroz competencia interna en McLaren, con Norris imponiéndose a Piastri tras una intensa batalla en el primer stint. Esta victoria no solo consolidó la pole position del británico, sino que también redujo su diferencia en el campeonato a solo 15 puntos. A pesar de su abandono en Canadá, Lando Norris ha logrado superar a su compañero de equipo en los últimos cinco fines de semana de carrera, sumando dos victorias y dos segundos puestos. Silverstone, un circuito donde Norris cuenta con un gran apoyo, será testigo de un nuevo capítulo en esta emocionante batalla por el título.

### Optimismo en Ferrari

Ferrari llega a Silverstone con optimismo tras las mejoras introducidas en Austria, especialmente una actualización en el suelo que, según Charles Leclerc, representó un claro paso adelante. Este progreso permitió al monegasco conseguir su tercer podio en cuatro carreras, mientras que Lewis Hamilton finalizó cuarto, consolidando a La Scuderia en la segunda posición del Campeonato de Constructores. Aunque Silverstone no fue un terreno favorable para Ferrari el año pasado, las expectativas de más mejoras y un rendimiento mejorado en condiciones cambiantes generan entusiasmo. Red Bull y Mercedes, por su parte, buscarán recuperarse de un desafiante fin de semana en Austria.

### Debut de Alex Dunne

El «Silly Season» del mercado de pilotos está en pleno auge, con Russell insinuando conversaciones entre Mercedes y Verstappen. En este contexto, el joven piloto irlandés de 19 años, Alex Dunne, hará su debut en la FP1 de Silverstone con McLaren, marcando su primera participación en un fin de semana de F1 en 22 años para un piloto irlandés. Su actuación será observada de cerca como un posible indicio de futuras estrellas en el deporte.

### El Circuito de Silverstone

Silverstone, cuna del Campeonato Mundial de Fórmula 1 hace 75 años, es un circuito icónico amado por los pilotos debido a su naturaleza de alta velocidad y sus desafiantes curvas como Copse, Abbey y Stowe. La actual generación de coches con efecto suelo cobra vida en sus giros rápidos, como Maggotts, Becketts y Chapel. El ambiente festivalero, con grandes multitudes y actos musicales, junto con la presencia de cinco pilotos británicos o de ascendencia británica en la parrilla y tres categorías de apoyo garantizan un fin de semana lleno de acción y emoción para los aficionados.

### Horarios para Estados Unidos

Si te encuentras en Florida, California o Texas, aquí te dejo los horarios para ver la jornada 12 del Campeonato Mundial de F1 desde estos estados de EE.UU:

– Florida (ET – Miami, Orlando, Tampa): 10:00 am del domingo 6 de julio de 2025

– Texas (CT – Houston, Dallas, San Antonio): 9:00 am del domingo 6 de julio de 2025

– California (PT – Los Ángeles, San Francisco, San Diego): 7:00 am del domingo 6 de julio de 2025

### Información adicional

El Gran Premio de Gran Bretaña 2025 tendrá una duración de 52 vueltas, cubriendo un total de 5.891 km en el Circuito de Silverstone en el condado de Northamptonshire, en Inglaterra, Reino Unido, por la décimo segunda fecha del calendario 2025 de la F1. Los fanáticos de la Fórmula 1 en Estados Unidos podrán seguir la carrera en vivo a través de ESPN (en inglés) y ESPN Deportes (en español), así como a través de plataformas de streaming para repeticiones y resúmenes.

Antes de la carrera, los pilotos competirán en la sesión de clasificación para definir la parrilla de salida. Las Prácticas Libres 1 y Libres 2 se llevarán a cabo el viernes 4 de julio en el Circuito de Silverstone, seguido de la Práctica Libre 3 y la Clasificación el sábado 5 y la gran carrera el domingo 6. No te pierdas el Gran Premio de Gran Bretaña, una jornada llena de emoción y acción en la Fórmula 1.