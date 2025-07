A qué hora juega Estados Unidos vs. México HOY, 6 de julio, final de Copa Oro 2025 en California, Florida y Pensilvania

Este domingo 6 de julio, se llevará a cabo un emocionante enfrentamiento entre las selecciones de fútbol de Estados Unidos y México en el Estadio NRG de la ciudad de Houston, en el marco de la final de la Copa Oro 2025. El Tri, bajo la dirección de Javier Aguirre, buscará revalidar su título y mantener su dominio histórico en el torneo, mientras que el USMNT, ahora dirigido por Mauricio Pochettino, anhela celebrar su primer campeonato bajo el liderazgo del técnico argentino.

Horarios del Partido en Estados Unidos

El NRG Stadium de Houston, Texas, será el escenario de la gran final entre Estados Unidos y México en la Copa Oro 2025. Para que los fanáticos sigan de cerca este emocionante encuentro, se detallan los horarios de inicio del juego en diferentes zonas horarias de los Estados Unidos:

– 7:00 P.M. Hora del Este: Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

– 6:00 P.M. Hora del Centro: Wisconsin, Texas (la mayoría de los estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.

– 5:00 P.M. Hora de la Montaña: Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.

– 4:00 P.M. Hora del Pacífico: Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Horarios del Partido en Latinoamérica y Europa

Además, para aquellos que siguen el fútbol desde otros países de Latinoamérica y Europa, estos son los horarios de inicio del partido entre Estados Unidos y Guatemala:

– México: 5:00 p.m.

– Guatemala: 5:00 p.m.

– El Salvador: 5:00 p.m.

– Cuba: 5:00 p.m.

– Nicaragua: 5:00 p.m.

– Honduras: 5:00 p.m.

– Costa Rica: 5:00 p.m.

– Ecuador: 6:00 p.m.

– Colombia: 6:00 p.m.

– Perú: 6:00 p.m.

– República Dominicana: 7:00 p.m.

– Puerto Rico: 7:00 p.m.

– Venezuela: 7:00 p.m.

– Bolivia: 7:00 p.m.

– Chile: 7:00 p.m.

– Argentina: 8:00 p.m.

– Uruguay: 8:00 p.m.

– Paraguay: 8:00 p.m.

– Brasil: 8:00 p.m.

– Reino Unido: 12:00 a.m. (3 de julio)

– España: 1:00 a.m. (3 de julio)

– Alemania: 1:00 a.m. (3 de julio)

– Italia: 1:00 a.m. (3 de julio)

En la final se espera que Estados Unidos alinee a Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Maximilian Arfsten; Tyler Adams, Luca de la Torre; Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Diego Luna; Patrick Agyemang. Por otro lado, México podría contar con Luis Ángel Malagón; Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Transmisión del Partido

El campeón de la Copa Oro 2025 se decidirá en el enfrentamiento entre Estados Unidos y México el domingo 6 de julio, desde el NRG Stadium de Houston, Texas. La transmisión en vivo estará disponible a través de canales como FS1, FOX Sports 1, FOX Sports App, TUDN, Univisión Deportes, ESPN, Tubi, Canal 5 de Televisa, UniMás y Disney Plus. ¡No te pierdas este emocionante encuentro de fútbol!