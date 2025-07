¿A qué hora ver pelea Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz HOY 12 de julio por Ring III en USA, México y Puerto Rico?

La Gran Pelea de Berlanga vs. Sheeraz en Nueva York

La ciudad de Nueva York será testigo de uno de los enfrentamientos más esperados del año en la división supermediana. Edgar Berlanga, el talentoso boxeador neoyorquino con raíces puertorriqueñas, se prepara para enfrentarse al invicto británico Hamzah Sheeraz en el combate estelar de la velada Ring III, organizada por Queensberry Promotions.

El Orgullo Neoyorquino en el Ring

Berlanga, un orgulloso representante de la ciudad de Nueva York, buscará redimirse de su única derrota como profesional frente a su público. En el otro rincón, estará Sheeraz, con un récord impecable y una actuación reciente destacada en Wembley. La pelea promete ser emocionante y llena de acción en el emblemático Louis Armstrong Stadium de Queens este sábado 12 de julio.

Una Noche de Boxeo de Alto Nivel

Además del combate estelar entre Berlanga y Sheeraz, la cartelera de la velada incluye peleas de alto nivel como Shakur Stevenson vs. William Zepeda, prometiendo una noche inolvidable para los fanáticos del boxeo en Estados Unidos, México, Puerto Rico y Latinoamérica.

Horarios y Transmisión

La velada dará inicio a las 6:00 p.m. (hora del Este), con el combate principal programado para las 11:00 p.m. (hora del Este). A continuación, los horarios por regiones clave:

– Nueva York, Miami (ET): Inicio de la velada a las 6:00 p.m., Berlanga vs. Sheeraz a las 11:00 p.m.

– Chicago, Houston (CT): Inicio de la velada a las 5:00 p.m., Berlanga vs. Sheeraz a las 10:00 p.m.

– Denver, Phoenix (MT): Inicio de la velada a las 4:00 p.m., Berlanga vs. Sheeraz a las 9:00 p.m.

– Los Ángeles, Las Vegas (PT): Inicio de la velada a las 3:00 p.m., Berlanga vs. Sheeraz a las 8:00 p.m.

La pelea será transmitida en vivo por DAZN, disponible en todo Estados Unidos a través de su aplicación para Smart TVs, dispositivos móviles, tablets y consolas, con suscripción activa requerida.

Para el público mexicano, el combate podrá ser disfrutado el sábado 12 de julio en los siguientes horarios:

– Ciudad de México, Guadalajara: Inicio de la velada a las 4:00 p.m., combate estelar a las 9:00 p.m.

– Cancún, Chetumal (Zona Sureste): Inicio de la velada a las 5:00 p.m., combate estelar a las 10:00 p.m.

– Tijuana, Mexicali (Zona Noroeste): Inicio de la velada a las 3:00 p.m., combate estelar a las 8:00 p.m.

La transmisión será exclusiva por DAZN, disponible en streaming con suscripción.

Puerto Rico, en Sintonía con la Pelea

La tierra natal de la familia Berlanga, Puerto Rico, también se unirá con entusiasmo a este combate. Los horarios para seguir la velada serán:

– San Juan y toda PR: Inicio de la velada a las 6:00 p.m., Berlanga vs. Sheeraz a las 11:00 p.m.

Para saber dónde ver la pelea, se podrá sintonizar en DAZN a través de la plataforma digital.

Horarios para Otros Países

En Argentina y Uruguay, la velada dará inicio a las 7:00 p.m., con el combate principal a la medianoche (del domingo). En Chile y Venezuela, la pelea comenzará a las 6:00 p.m., con el combate estelar a las 11:00 p.m. Colombia, Ecuador y Perú disfrutarán del evento a partir de las 5:00 p.m., con el combate principal a las 10:00 p.m. En España, la acción comenzará a la medianoche del domingo, con el combate principal a las 5:00 a.m. del domingo.

Una Noche de Boxeo de Alto Calibre

La función organizada por Queensberry Promotions contará con cuatro peleas de primer nivel, todas transmitidas en vivo por DAZN:

– Shakur Stevenson vs. William Zepeda – Peso ligero (título del CMB)

– Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz – Peso supermediano (combate principal)

– Alberto Puello vs. Subriel Matías – Peso superligero (título del CMB)

– David Morrell vs. Imam Khataev – Peso semipesado

No te pierdas esta increíble velada de boxeo con los mejores peleadores del momento. ¡Prepárate para una noche llena de emoción y acción en el ring!